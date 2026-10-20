Lê Văn Công giành HCB cử tạ tại Asian Para Games 2026

Lê Văn Công cạnh tranh quyết liệt ở hạng cân 49 kg

Nội dung cử tạ hạng cân 49 kg nam tại Asian Para Games 2026 quy tụ 10 vận động viên. Trong đó, Lê Văn Công đối đầu với hai đối thủ đáng chú ý là nhà vô địch Paralympic Paris 2024 Omar Qarada của Jordan và đô cử Abdul Hadi của Indonesia.

Lê Văn Công thực hiện thành công mức tạ khởi điểm 171kg

Lê Văn Công đăng ký mức tạ khởi điểm 171 kg và thực hiện thành công. Trong khi đó, Abdul Hadi thất bại ở lần đẩy đầu tiên với mức 173 kg, còn Omar Qarada dễ dàng chinh phục mức 174 kg ngay lần thử sức đầu tiên.

Lê Văn Công xếp thứ hai và nhận Huy chương Bạc, còn Huy chương Đồng thuộc về Chen Liuxun của Trung Quốc

Cuộc cạnh tranh huy chương tiếp tục diễn ra giữa Lê Văn Công và Omar Qarada. Ở lượt cử thứ hai, cả hai cùng đăng ký mức tạ 176 kg. Tuy nhiên, chỉ đô cử người Jordan thực hiện thành công, qua đó giành Huy chương Vàng. Lê Văn Công xếp thứ hai và nhận Huy chương Bạc, còn Huy chương Đồng thuộc về Chen Liuxun của Trung Quốc.

Lê Văn Công hoàn thành bộ sưu tập huy chương Asian Para Games

Ở tuổi 42, Lê Văn Công tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một trong những vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam giàu thành tích nhất trên đấu trường quốc tế. Anh từng giành Huy chương Vàng Paralympic Rio 2016, Huy chương Bạc Paralympic Tokyo 2020 và Huy chương Đồng Paralympic Paris 2024.

Lê Văn Công hoàn thành bộ sưu tập huy chương Asian Para Games

Tại đấu trường Asian Para Games, tấm Huy chương Bạc năm 2026 giúp đô cử Việt Nam hoàn thành bộ sưu tập đủ ba màu huy chương. Trước đó, anh từng giành Huy chương Vàng năm 2014 và Huy chương Đồng năm 2023.

Thành tích tại Aichi-Nagoya không chỉ mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay, mà còn tiếp tục ghi dấu hành trình bền bỉ của Lê Văn Công trước những thử thách về sức khỏe và tuổi tác.

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