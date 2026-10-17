CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Cử tạ TP. Hồ Chí Minh tăng tốc trước Đại hội 2026

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

Cử tạ TP. Hồ Chí Minh đang hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Cử tạ TP. Hồ Chí Minh tăng tốc trước Đại hội 2026 - Ảnh 1.
Cử tạ TP. Hồ Chí Minh tăng tốc trước Đại hội 2026 - Ảnh 2.

Cử tạ TP. Hồ Chí Minh tăng tốc trước Đại hội 2026

Cử tạ TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trong bối cảnh đại hội đang đến gần, các đơn vị trên cả nước cũng tăng tốc hoàn thiện lực lượng và chuyên môn.

Với lực lượng được trẻ hóa, đội tuyển cử tạ TP. Hồ Chí Minh tập trung nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ thuật. Trọng tâm tập luyện là các hạng cân vừa và nặng. Cường độ được tăng dần, kết hợp nhiều bài tập với mức tạ lớn để vận động viên tiệm cận giới hạn thể lực và kỹ thuật của bản thân.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện theo dõi sát thể trạng và khả năng hồi phục của từng vận động viên. Qua đó, đội hướng đến việc đạt phong độ tốt nhất vào thời điểm thi đấu.

Tại đại hội, đội tuyển dự kiến tranh tài ở 11 trong tổng số 15 nhóm nội dung. Mục tiêu được đặt ra là giành huy chương vàng ở ít nhất bốn hạng cân.

Vận động viên Nguyễn Minh Quang chia sẻ mục tiêu thi đấu cùng đội tuyển cử tạ TP. Hồ Chí Minh tại đại hội lần này. Trong khi đó, huấn luyện viên Huỳnh Hữu Chí đề cập những trở ngại mà đội tuyển phải đối mặt trong quá trình chuẩn bị.

Với lợi thế sân nhà, cử tạ TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng chuyển quá trình chuẩn bị thành kết quả cụ thể. Qua đó, đội hướng đến việc khẳng định năng lực cạnh tranh và tạo đà phát triển cho thế hệ vận động viên kế cận.

Tin liên quan

Thêm 3 kỷ lục thế giới ở môn cử tạ | ASIAN Games 2026

Thêm 3 kỷ lục thế giới ở môn cử tạ | ASIAN Games 2026

(HTV) - ASIAN Games 2026 ghi nhận thêm 3 kỷ lục thế giới trong ngày thi đấu áp chót môn cử tạ. Trong đó, Alexey Churkin và Ro Kwang Ryol cùng thiết lập những cột mốc mới ở hạng cân 85kg nam. Cùng ngày, An Se-young và Akane Yamaguchi giành quyền vào chung kết cầu lông đơn nữ.

Phường Phú Nhuận nhất toàn đoàn môn Cử tạ Đại hội TDTT TP. Hồ Chí Minh lần thứ I

Phường Phú Nhuận nhất toàn đoàn môn Cử tạ Đại hội TDTT TP. Hồ Chí Minh lần thứ I

Hôm qua, môn cử tạ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM lần thứ I năm 2026 đã khép lại tại Nhà Thi đấu Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng) sau 4 ngày tranh tài, trong đó, ngôi nhất toàn đoàn thuộc về phường Phú Nhuận.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng gia tăng các bệnh lý viêm đường hô hấp

Sức khỏe 12:30 17/10/2026

(HTV) - Thời tiết chuyển mùa khiến các bệnh lý viêm đường hô hấp có xu hướng gia tăng tại TP. Hồ Chí Minh. Trong tuần gần đây, số ca viêm đường hô hấp tăng hơn 64% so với mức trung bình 4 tuần trước đó. Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là những nhóm cần đặc biệt lưu ý nguy cơ biến chứng.

Trung Quốc: Phát hiện hành vi phân chia lãnh thổ của hổ Amur hoang dã

Thế giới 15:16 17/10/2026

(HTV) - Hình ảnh camera hồng ngoại ghi lại cho thấy hổ cái Amur đang dần nhường lãnh thổ cho những con hổ cái con, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hổ con bắt đầu hành trình tự sinh tồn trong tự nhiên.

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

"Trại buôn người" dự kiến có phiên bản T13 vào cuối tháng 10

Phim nổi bật 16:05 17/10/2026

Ê-kíp phim "Trại buôn người" đang gấp rút hoàn thiện phiên bản T13, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nhà sản xuất Mèo Bích Trang và đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mong muốn đưa câu chuyện cảnh báo nạn buôn người, lừa đảo đến gần hơn với khán giả trẻ.

Pháp đối mặt làn sóng biểu tình toàn quốc

Thế giới 19:34 17/10/2026

(HTV) - Tại Pháp, cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra gần nhà ga Gare du Nord ở thủ đô Paris, trong bối cảnh hàng loạt cuộc tuần hành nổ ra trên khắp nước Pháp trong ngày 17/10.

Xem thêm