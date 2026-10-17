Cử tạ TP. Hồ Chí Minh tăng tốc trước Đại hội 2026

Cử tạ TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trong bối cảnh đại hội đang đến gần, các đơn vị trên cả nước cũng tăng tốc hoàn thiện lực lượng và chuyên môn.

Với lực lượng được trẻ hóa, đội tuyển cử tạ TP. Hồ Chí Minh tập trung nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ thuật. Trọng tâm tập luyện là các hạng cân vừa và nặng. Cường độ được tăng dần, kết hợp nhiều bài tập với mức tạ lớn để vận động viên tiệm cận giới hạn thể lực và kỹ thuật của bản thân.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện theo dõi sát thể trạng và khả năng hồi phục của từng vận động viên. Qua đó, đội hướng đến việc đạt phong độ tốt nhất vào thời điểm thi đấu.

Tại đại hội, đội tuyển dự kiến tranh tài ở 11 trong tổng số 15 nhóm nội dung. Mục tiêu được đặt ra là giành huy chương vàng ở ít nhất bốn hạng cân.

Vận động viên Nguyễn Minh Quang chia sẻ mục tiêu thi đấu cùng đội tuyển cử tạ TP. Hồ Chí Minh tại đại hội lần này. Trong khi đó, huấn luyện viên Huỳnh Hữu Chí đề cập những trở ngại mà đội tuyển phải đối mặt trong quá trình chuẩn bị.

Với lợi thế sân nhà, cử tạ TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng chuyển quá trình chuẩn bị thành kết quả cụ thể. Qua đó, đội hướng đến việc khẳng định năng lực cạnh tranh và tạo đà phát triển cho thế hệ vận động viên kế cận.