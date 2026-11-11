Lũ sông Trà Khúc đang giảm dần sau khi đạt đỉnh. Trong khi đó, mực nước nhiều sông từ TP. Huế đến Khánh Hòa vẫn dao động quanh mức báo động 1, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh và đang xuống, song nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương miền Trung vẫn ở mức cao (Ảnh: Internet)

Lũ sông Trà Khúc đã đạt đỉnh

Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã đạt đỉnh 6,30 mét vào lúc 11 giờ ngày 11/11, thấp hơn mức báo động 3 khoảng 0,2 mét và đang có xu hướng giảm.

Đến 13 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm Trà Khúc giảm xuống còn 6,08 m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,42 mét. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1.

Tại TP. Huế, lũ trên các sông dao động trong khoảng báo động 1 đến báo động 2. Mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc lúc 13 giờ đạt 2,39 mét, thấp hơn báo động 2 khoảng 0,61 mét; sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,48 mét, cao hơn báo động 1 khoảng 0,48 mét.

Trong khi đó, mực nước sông Kôn tại trạm Thạch Hòa (Gia Lai) đạt 6,30 mét, cao hơn báo động 1 khoảng 0,3 mét; sông Kỳ Lộ tại trạm Hà Bằng (Đắk Lắk) đạt 7,91 mét, cao hơn báo động 1 khoảng 0,41 mét.

Lũ miền Trung, tiếp tục cảnh báo sạt lở

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tại TP. Huế tiếp tục dao động trên mức báo động 1, sau đó giảm dần. Từ ngày 11 đến 12/11, lũ hạ lưu sông Kôn và sông Kỳ Lộ được dự báo dao động dưới mức báo động 2.

Đối với các sông khác tại TP. Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mực nước tiếp tục dao động trên và dưới mức báo động 1.

Mặc dù lũ trên sông Trà Khúc đã qua đỉnh, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông. Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc tại những địa phương từ TP. Huế đến Khánh Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2. Tình trạng ngập lụt có thể ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân tại khu vực trũng thấp, ven sông và sườn dốc cần tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương.



