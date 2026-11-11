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Đời sống

Lũ sông Vu Gia - Thu Bồn, cảnh báo ngập và sạt lở

MINH KHANG, AN KIÊN
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(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn được dự báo dao động quanh mức báo động 1 đến ngày 12/11. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại TP. Đà Nẵng.

Mực nước lũ trên các sông hiện dao động trên và dưới mức báo động 1, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các khu vực trũng thấp, sườn dốc.

Lũ sông Vu Gia - Thu Bồn, cảnh báo ngập và sạt lở - Ảnh 1.

Lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn dao động quanh mức báo động 1, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại TP. Đà Nẵng (Ảnh: Trung tâm KTTV quốc gia)

Lũ trên các sông dao động quanh báo động 1

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hiện nay, lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đang dao động ở mức trên và dưới báo động 1.

Dự báo từ ngày 11 đến 12/11, mực nước lũ trên các sông tiếp tục dao động quanh ngưỡng báo động 1. Trong thời gian này, các khu vực trũng thấp ven sông tại TP. Đà Nẵng cần đề phòng nguy cơ ngập lụt.

Diễn biến lũ trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn cũng là thông tin quan trọng phục vụ công tác theo dõi, điều tiết và vận hành liên hồ chứa, góp phần chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ tại địa phương.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại Đà Nẵng

Bên cạnh nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc thuộc các phường, xã trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Đây là những nguy cơ cần đặc biệt lưu ý trong thời gian mực nước sông còn dao động quanh mức báo động 1, nhất là tại các khu vực có địa hình dốc và những nơi dễ xảy ra ngập lụt.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và hướng dẫn của chính quyền địa phương để chủ động phòng tránh thiên tai.


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