Lũ sông Trà Khúc lên nhanh, cảnh báo ngập lụt

Lũ sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 5,81 mét lúc 7 giờ ngày 11/11, chỉ thấp hơn báo động 3 khoảng 0,69 mét. Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ tiếp tục dâng cao trước khi giảm dần trong những giờ tiếp theo.

Lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông (Ảnh: Trung tâm KTTV quốc gia)

Lũ sông Trà Khúc tiến gần báo động 3

Sáng 11/11, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên nhanh. Trong khi đó, lũ trên các sông tại TP. Huế đã đạt đỉnh và đang xuống, còn mực nước các sông chính khác từ TP. Đà Nẵng đến Khánh Hòa nhìn chung dao động dưới mức báo động 1.

Số liệu quan trắc lúc 7 giờ cùng ngày cho thấy, mực nước sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 5,81 m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,69 mét. Tại TP. Huế, sông Bồ ở trạm Phú Ốc đạt 2,86 mét, thấp hơn báo động 2 là 0,14 mét; sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,61 mét, thấp hơn báo động 2 là 0,39 mét.

Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Trà Khúc sẽ đạt đỉnh dưới mức báo động 3 và tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong khoảng 12-24 giờ sau đó, mực nước dự kiến giảm dần, xuống dưới báo động 2.

Lũ miền Trung, nguy cơ ngập và sạt lở

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tại TP. Huế dự báo dao động trên mức báo động 1, sau đó giảm dần. Từ ngày 11 đến 12/11, mực nước các sông tại TP. Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng dao động quanh mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Đặc biệt, các địa phương từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1-2.

Lũ trên các sông có thể gây ngập tại những khu vực thấp trũng, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước nguy cơ thiên tai tiếp diễn, người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng và tuân thủ hướng dẫn ứng phó từ chính quyền địa phương.