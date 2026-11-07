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Đời sống

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở ở 6 tỉnh miền Bắc

HOÀNG YẾN, XUÂN THẢO
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(HTV) - Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở miền Trung, Thủ tướng yêu cầu 8 tỉnh, thành phố chủ động lên phương án ứng phó, kịp thời sơ tán dân, chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ dự báo mưa tại Nam bộ sẽ tăng nhẹ trong ngày mai; triều cường có thể gây ngập vùng trũng thấp vào sáng sớm và chiều tối.

Từ ngày mai, ở miền Trung khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do không khí lạnh mạnh, trọng tâm là khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở ở 6 tỉnh miền Bắc - Ảnh 1.

Trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở miền Trung, Thủ tướng yêu cầu 8 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; chủ động lên phương án ứng phó, kịp thời sơ tán dân, chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Cơ quan khí tượng cũng vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực 6 tỉnh miền Bắc gồm: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng.

Theo đó, từ hôm qua đến sáng nay, khu vực các tỉnh này đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn trên 100 mm như: Hồng Thu (Lai Châu); Phúc Yên (Tuyên Quang); Cần Yên (Cao Bằng). Dự báo, nguy cơ có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ, gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện. Các hiện tượng này cũng có thể phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.Cơ quan chức năng khuyến nghị các địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu trên địa bàn để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó. Đặc biệt là tại 118 xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.


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