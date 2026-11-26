Theo thông tin cảnh báo lũ ngày 26/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long lúc 7 giờ đạt 1,32 mét, cao hơn báo động 1 là 0,32 mét. Dự báo trong ngày 26-27/11, lũ tại hai địa phương dao động quanh mức báo động 1.

Mực nước sông Hương tại TP. Huế vượt báo động 1 trong sáng 25/11, trước khi cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập lụt trong ngày 26-27/11 (Ảnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Lũ trên sông Hương vượt báo động 1

Hiện nay, mực nước trên các sông tại TP. Huế đang dao động trên mức báo động 1. Trong khi đó, mực nước các sông ở khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục lên, phổ biến ở trên và dưới mức báo động 1.

Đáng chú ý, lúc 7 giờ ngày 26/11, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,32 mét, vượt mức báo động 1 là 0,32 mét.

Theo dự báo, trong ngày 26/11 và ngày 27/11, lũ trên các sông ở TP. Huế và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục dao động ở trên và dưới mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng nhận định tình hình mưa, lũ trên các sông khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, nhất là tại những khu vực trũng thấp ven sông.

Lũ gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị từ TP. Huế đến Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, lũ quét trên các sông, suối và sạt lở đất tại những khu vực sườn dốc tiếp tục là những nguy cơ cần đặc biệt lưu ý khi mưa, lũ còn kéo dài.

Theo đánh giá, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trong đợt này được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ trên sông có thể gây ngập các khu vực dân cư thấp trũng, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Tình trạng ngập lụt cũng có khả năng gây gián đoạn sinh hoạt của người dân, tác động đến các hoạt động kinh tế, xã hội tại những địa bàn chịu ảnh hưởng.

Trước nguy cơ mưa, lũ còn tiếp diễn, người dân tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và sườn dốc cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động phòng tránh ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để bảo đảm an toàn.