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Thế giới

Hàn Quốc tăng cường đối thoại với Trung Quốc và LHQ về an ninh Bán đảo Triều Tiên

TTXVN
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Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang đẩy mạnh phối hợp ngoại giao với Trung Quốc và Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong kiểm soát rủi ro từ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quân sự.

Hai cuộc hội đàm diễn ra ngày 13/11 tại Bắc Kinh và Seoul cho thấy những nỗ lực của Hàn Quốc nhằm kết hợp đối thoại song phương với các cơ chế đa phương trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, tập trung trao đổi về quan hệ song phương, tình hình Bán đảo Triều Tiên và công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh hai nước bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến vào tuần tới.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Cho Hyun nhấn mạnh hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung của cả Seoul và Bắc Kinh, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường đối thoại chiến lược với Trung Quốc. Ông cho rằng việc duy trì liên lạc chặt chẽ giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng trong xử lý các vấn đề khu vực.

Về quan hệ song phương, Ngoại trưởng Cho đánh giá quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc đang phục hồi tích cực sau các chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo hai nước vào cuối năm ngoái và đầu năm nay. Giao lưu nhân dân dự kiến vượt 10 triệu lượt trong năm 2026, trong khi kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 40%. Ông bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến, lần đầu tiên sau khoảng 10 tháng, sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị nhận định quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc đang trở lại quỹ đạo cải thiện và phát triển bình thường nhờ các hoạt động trao đổi cấp cao. Ông nhấn mạnh hai bên cần chuẩn bị tốt cho giai đoạn tiếp theo của hợp tác, đồng thời coi dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 là cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương phát triển tích cực hơn. Ông cũng dự báo kim ngạch thương mại hai nước có thể đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.

Trong khi đó, tại Seoul, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách Chiến lược và Tình báo Jeong Yeon Doo đã hội đàm với Đại diện cấp cao của LHQ về các vấn đề giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu, bên lề Hội nghị Hàn Quốc - LHQ về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, diễn ra trong hai ngày 12-13/11. Hai bên trao đổi về tình hình Bán đảo Triều Tiên, chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, kết quả hoạt động của Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng LHQ phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị và an ninh quốc tế, đồng thời thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Văn phòng LHQ về các vấn đề giải trừ quân bị (UNODA).

Một trong những nội dung trọng tâm là thúc đẩy quản lý và sử dụng AI có trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự. Thứ trưởng Jeong Yeon Doo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với những thách thức an ninh mới phát sinh từ việc ứng dụng công nghệ này. Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các nỗ lực quốc tế, đồng thời nhắc lại việc Seoul đã thúc đẩy thông qua nghị quyết của Đại hội đồng LHQ về AI trong lĩnh vực quân sự và phối hợp với Hà Lan tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên quan.

Về phần mình, bà Izumi Nakamitsu cảnh báo tốc độ phát triển nhanh chóng của AI và các công nghệ mới có thể tạo ra những lỗ hổng an ninh, làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm, hiểu nhầm và leo thang xung đột ngoài ý muốn. Bà nhấn mạnh luật pháp quốc tế cần được tuân thủ trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển và sử dụng AI; đồng thời, con người phải duy trì quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với các quyết định có sự tham gia của công nghệ này. Đại diện UNODA cũng đề cập sự cần thiết phải xây dựng chính sách dựa trên cơ sở chuyên môn kỹ thuật, tăng cường trao đổi giữa các quốc gia và lựa chọn những diễn đàn đối thoại phù hợp nhằm hình thành các nguyên tắc chung về sử dụng AI trong quân sự.

Hai cuộc hội đàm với Trung Quốc và LHQ cho thấy Hàn Quốc đang tìm cách thúc đẩy hợp tác trên nhiều cấp độ nhằm ứng phó với các thách thức an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và những rủi ro mới từ công nghệ quân sự. Trong khi đối thoại với Bắc Kinh được Seoul coi là kênh quan trọng thúc đẩy hòa bình khu vực, hợp tác với LHQ tập trung vào xây dựng các nguyên tắc quốc tế nhằm kiểm soát việc ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực quân sự.

Nguồn: https://baotintuc.vn/han-quoc-tang-cuong-doi-thoai-voi-trung-quoc-va-lhq-ve-an-ninh-ban-dao-trieu-tien-post1402607.html

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