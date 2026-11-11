Đồ chơi tương tác hút khách dịp Giáng sinh tại Anh

Theo hãng nghiên cứu Circana, doanh thu đồ chơi tại Anh tăng 13% trong 9 tháng đầu năm 2026. Người tiêu dùng mua 257 triệu món đồ chơi, tăng 38 triệu món so với cùng kỳ năm trước, trong đó đồ chơi tương tác đang thu hút sự quan tâm.

Đồ chơi tương tác thu hút trẻ nhỏ

Trong mùa mua sắm Giáng sinh năm nay tại Anh, các sản phẩm đồ chơi khuyến khích trẻ trực tiếp cầm nắm, thao tác và khám phá đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm.

Những món đồ chơi có thể bóp, kéo giãn hoặc tương tác bằng tay thu hút trẻ nhờ khả năng tạo ra những trải nghiệm vui chơi trực tiếp, thay vì phụ thuộc vào màn hình điện thoại và các thiết bị điện tử.

Mẫu huy hiệu trang trí hình gấu mang chủ đề Giáng sinh, một trong những sản phẩm quà tặng nhỏ được giới thiệu trong mùa lễ hội

Bà Melissa Symonds - Giám đốc mảng đồ chơi tại Anh của hãng nghiên cứu Circana cho biết, trẻ em đặc biệt yêu thích các sản phẩm mang tính tương tác và có thể trực tiếp cảm nhận bằng xúc giác.

Theo bà, những món đồ chơi này kích thích trí tò mò, giúp trẻ tập trung vào hoạt động vui chơi trước mắt và giảm sự chú ý dành cho điện thoại.

Các mẫu đồ chơi thu nhỏ với màu sắc và tạo hình đa dạng, hướng đến nhu cầu khám phá, sưu tầm và vui chơi của trẻ em

Sức mua trên thị trường cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu đồ chơi tại Anh tăng 13% so với cùng kỳ, trong khi số lượng sản phẩm bán ra đạt 257 triệu món, tăng 38 triệu món so với năm trước.

Các số liệu phản ánh sự phục hồi của thị trường đồ chơi tại Anh, tạo thêm kỳ vọng cho các nhà bán lẻ trước giai đoạn mua sắm sôi động nhất năm.

Đồ chơi tương tác thúc đẩy mua sắm Giáng sinh

Bên cạnh sức hút của những sản phẩm khuyến khích trẻ khám phá và sáng tạo, trải nghiệm mua sắm trực tiếp tại cửa hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với thị trường đồ chơi Anh.

Theo khảo sát, 76% phụ huynh cho biết họ chi nhiều tiền mua đồ chơi tại các cửa hàng thực tế hơn so với mua sắm trực tuyến. Điều này phản ánh vai trò của việc trực tiếp quan sát, lựa chọn và trải nghiệm sản phẩm trong quyết định mua sắm của các gia đình.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm tại khu trưng bày đồ chơi ở Anh, nơi hoạt động tương tác trực tiếp giúp người mua tìm hiểu sản phẩm trước khi lựa chọn

Ông Paul Reader - Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn DreamToys nhấn mạnh tầm quan trọng của những món đồ chơi có khả năng gắn kết các thành viên trong gia đình.

"Chúng tôi ưu tiên những món đồ mà gia đình có thể cùng chơi. Điều quan trọng là trẻ cảm nhận được niềm vui, đặc biệt là khi có cha mẹ chơi cùng vào Giáng sinh", ông Paul Reader chia sẻ.

Mô hình xe đồ chơi lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình, thuộc nhóm sản phẩm hướng đến trải nghiệm vui chơi trực tiếp của trẻ nhỏ

Đối với các nhà bán lẻ, mùa Giáng sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi khoảng 45% doanh thu đồ chơi cả năm tại Anh thường tập trung vào quý cuối.

Trong bối cảnh sức mua tăng trưởng, những sản phẩm đề cao tính tương tác, sáng tạo và trải nghiệm vui chơi cùng gia đình được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút người tiêu dùng, tạo động lực cho hoạt động kinh doanh đồ chơi trong những tháng cuối năm 2026.