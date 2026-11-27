Lee Se-young thử sức với hình tượng phản diện nhiều tham vọng

Trong “Hoàng hậu tái hôn”, Lee Se-young đảm nhận vai Rashta, một phi tần được Hoàng đế Sovieshu (do Ju Ji-hoon thủ vai) sủng ái và dần nuôi tham vọng quyền lực. Nhân vật này cũng là nguyên nhân dẫn đến biến cố hôn nhân giữa Hoàng đế và Hoàng hậu Navier (Shin Min-a).

Nữ diễn viên Lee Se-young gây chú ý với hình tượng phản diện đầy tham vọng (Ảnh: Dispatch)

Đây được xem là hình tượng khác biệt so với những vai diễn trước đây của Lee Se-young. Để xây dựng nhân vật, nữ diễn viên dành nhiều thời gian nghiên cứu nguyên tác, thậm chí tìm đọc các bình luận của độc giả nhằm hiểu thêm những cách nhìn nhận về Rashta.

Lee Se-young đảm nhận vai Rashta trong bộ phim truyền hình “Hoàng hậu tái hôn” (Ảnh: Dispatch)

Lee Se-young cho biết nhân vật ban đầu cần được thể hiện với vẻ ngoài ngây thơ, đáng thương, nhưng càng về sau càng bộc lộ bản năng sinh tồn mạnh mẽ cùng khát vọng quyền lực.

Nữ diễn viên cũng tham khảo hình tượng Mathilda trong bộ phim “Léon: Người chuyên nghiệp để xây dựng nét tính cách vừa ích kỷ, trẻ con nhưng vẫn khơi gợi sự thương cảm của người xem.

Lee Se-young chia sẻ quá trình nghiên cứu nguyên tác để xây dựng nhân vật Rashta (Ảnh: Dispatch)

Trong quá trình ghi hình, cô chủ động thay đổi cách diễn, thử nghiệm những biểu cảm và cử chỉ có phần cường điệu hơn. Đặc biệt, ở phân cảnh khiêu vũ cùng Hoàng đế, Lee Se-young tự đề xuất động tác ngả người và ánh mắt hướng về Hoàng hậu Navier nhằm tăng sức nặng cho nhân vật.

Lee Se-young muốn tiếp tục khám phá những vai phản diện táo bạo

Lee Se-young cho biết cô cảm thấy thú vị khi được thử nghiệm một hình tượng khác biệt, thay vì tiếp tục gắn bó với những dạng vai quen thuộc. Dù nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả, nữ diễn viên xem đó là một phần thành công trong quá trình hóa thân thành Rashta.

Lee Se-young biến hóa trong vai Rashta, nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp (Ảnh: Dispatch)

Thậm chí, cô còn tiếc nuối vì chưa thể khắc họa nhân vật độc ác hơn nữa. Lee Se-young bày tỏ mong muốn được tiếp tục tham gia mùa thứ hai nếu bộ phim có cơ hội sản xuất, để hoàn thiện câu chuyện và số phận của Rashta.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ muốn thử sức với những nhân vật phản diện đáng sợ, có khả năng khiến người xem thực sự cảm thấy ám ảnh.

Nữ diễn viên mong muốn tiếp tục thử sức với những vai phản diện có màu sắc táo bạo hơn (Ảnh: Dispatch)

Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, Lee Se-young vẫn đặt mục tiêu mở rộng giới hạn diễn xuất, không ngừng tìm kiếm những khía cạnh mới của bản thân.

Với cô, diễn xuất không chỉ là công việc mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chính vì vậy, nữ diễn viên luôn muốn tiếp tục học hỏi, nghiên cứu nhân vật và thử thách bản thân qua những lựa chọn khác biệt.

Nguồn tin: Dispatch