Lee Se-young tạo dấu ấn với hình tượng Rashta

Bộ phim "The Remarried Empress" vừa khép lại hành trình 10 tập trên nền tảng Disney+ vào ngày 25/11. Lee Se-young nổi bật với vai Rashta.

Đây được xem là một trong những vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên (Ảnh: The Korea Times)

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, tác phẩm xoay quanh Navier (Shin Min-a). Cô là hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc phương Đông. Tuy nhiên, chồng cô là Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji-hoon) lại đem lòng yêu Rashta (Lee Se-young), một nữ nô lệ bỏ trốn.

Trước khi phát hành, phiên bản người đóng từng khiến khán giả lo ngại. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về khả năng tái hiện thế giới giả tưởng mang phong cách phương Tây. Tuy nhiên, bộ phim sau đó dẫn đầu bảng xếp hạng tại 45 quốc gia. Tác phẩm cũng tạo ra nhiều hình ảnh chế và nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Trong phim, Rashta có vẻ ngoài đáng yêu nhưng hành động lại mang tính toán. Lee Se-young đã khai thác sự đối lập này để tạo chiều sâu cho nhân vật (Ảnh: The Korea Times)

Tại buổi họp báo, nữ diễn viên chia sẻ cô đầu tư nhiều hơn cho ngoại hình ở dự án này. Cô từng băn khoăn vì sao khán giả khó lòng ghét Rashta, dù nhân vật có nhiều hành động đáng bị chỉ trích.

Lee Se-young cho rằng vẻ ngoài xinh đẹp và làn da trắng là yếu tố quan trọng. Điều đó giúp nhân vật giữ được nét đáng yêu giữa những hành động gây tranh cãi.

Diễn xuất nhiều lớp cảm xúc của Lee Se-young giúp Rashta trở nên khác biệt

Trong một chương trình giải trí của danh hài Heo Kyung-hwan, Lee Se-young tiết lộ quá trình chuẩn bị cho vai diễn. Khi đọc webtoon gốc, cô tin rằng Rashta nhất định phải xinh đẹp. Nhân vật có sức hút riêng, trái ngược với lời nói và hành động đôi khi gây khó chịu.

Vì vậy, nữ diễn viên chú trọng chăm sóc ngoại hình. Cô thường xuyên sử dụng kem chống nắng và xịt chống nắng. Lee Se-young cũng cho biết mình đã giảm khoảng 8 kg sau khi tăng cân trong thời gian nghỉ ngơi sau phim "Motel California".

Nếu từng ghi dấu với vẻ đẹp thanh lịch trong phim cổ trang "The Red Sleeve", Lee Se-young mang đến hình ảnh hoàn toàn khác ở dự án mới. Cô xuất hiện trong những bộ váy cầu kỳ và kiểu tóc mang phong cách phương Tây.

Lee Se-young trong phim "The Red Sleeve" (Ảnh: MBC)

Tuy nhiên, chính diễn xuất mới là yếu tố khiến Rashta trở nên cuốn hút. Lee Se-young thể hiện khéo léo những biểu cảm ngây thơ và cử chỉ thân mật của nhân vật. Cô cũng tái hiện thói quen tự xưng bằng tên riêng ở ngôi thứ ba.

Khi câu chuyện phát triển, Rashta dần bộc lộ tham vọng và sự bất an. Nhân vật ngày càng mất kiểm soát khi bị đẩy vào tình thế khó khăn. Lee Se-young thể hiện rõ sự thay đổi tâm lý qua từng diễn biến.

Nữ diễn viên thậm chí mang cách nói chuyện đặc trưng của Rashta ra ngoài đời. Tại buổi họp báo, cô từng tự giới thiệu "Se-young rất vui khi được gặp mọi người hôm nay" (Ảnh: The Korea Times)

Trong chương trình trực tuyến "MMTG", Lee Se-young cũng vô thức sử dụng cách xưng hô này. Cô chia sẻ bản thân đã nói chuyện như Rashta suốt một năm. Dù tưởng đã bỏ được thói quen, cô vẫn đôi lúc sử dụng khi quảng bá phim.

Trước khi phim kết thúc, Lee Se-young gửi lời chia tay nhân vật. Cô gọi đây là trải nghiệm quý giá khi được bước vào thế giới mới. Nữ diễn viên cũng bày tỏ tình cảm dành cho Rashta và khán giả.

Sau 10 tập phim, Rashta trở thành một trong những nhân vật được bàn luận nhiều nhất. Vai diễn của Lee Se-young tạo nên sức hút đặc biệt. Ngay cả kết cục của nhân vật phản diện này cũng khiến khán giả mong đợi.

Nguồn tin: The Korea Times