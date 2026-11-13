Lee Hyeri tái xuất với vai điệp viên, kết hợp nam thần Na In Woo

Lee Hyeri hóa thân thành nữ điệp viên bị truy đuổi

Mới đây, ê-kíp phim truyền hình She Is Careful của đài ENA vừa công bố Lee Hyeri và Na In Woo là hai diễn viên chính. Tác phẩm thuộc thể loại hành động - lãng mạn, dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm 2027.

Lee Hyeri và Na In Woo đảm nhận vai chính trong phim truyền hình "She Is Careful" (Ảnh: Dispatch)

Bộ phim được chuyển thể từ series truyền hình Nhật Bản Oku-sama wa, Tori Atsukai Chui, khai thác câu chuyện về một nữ điệp viên phải cải trang thành người nội trợ để trốn tránh sự truy đuổi.

Đồng hành cùng cô là người chồng mang thân phận bác sĩ thú y nhưng thực chất từng là đặc vụ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).

Lee Hyeri thử sức với hình tượng nữ điệp viên có khả năng cải trang tài tình (Ảnh: Dispatch)

Trong phim, Lee Hyeri đảm nhận vai Ja Young, nữ điệp viên xuất sắc hoạt động dưới mật danh J9. Sở hữu khả năng cải trang tài tình, cô bất ngờ rơi vào tình thế nguy hiểm sau khi bị vu oan và trở thành mục tiêu truy bắt.

Lee Hyeri trở lại với vai diễn mang màu sắc hành động trong She Is Careful (Ảnh: Dispatch)

Để tránh sự truy lùng, Ja Young buộc phải che giấu thân phận, cải trang thành một người nội trợ chưa có nhiều kinh nghiệm. Sự đối lập giữa kỹ năng của một điệp viên chuyên nghiệp và cuộc sống gia đình bình thường hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều tình huống thú vị.

"She Is Careful" do Lee Hyeri thủ vai chính dự kiến lên sóng trong nửa đầu năm 2027 (Ảnh: Dispatch)

Chia sẻ về vai diễn, Lee Hyeri cho biết cô hào hứng khi có cơ hội thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau trong cùng một nhân vật. Nữ diễn viên cũng đang nỗ lực chuẩn bị để hóa thân thành một điệp viên tinh nhuệ.

Na In Woo tiết lộ thân phận đặc biệt phía sau vẻ ngoài người chồng hiền lành của Lee Hyeri

Trong khi đó, Na In Woo vào vai Gun Woo, một bác sĩ thú y có tính cách dịu dàng, chuyên môn tốt và được người dân trong khu phố yêu mến. Tuy nhiên, nhân vật này còn sở hữu một thân phận khác: từng là đặc vụ NIS.

Na In Woo vào vai Gun Woo, bác sĩ thú y từng là đặc vụ tình báo (Ảnh: Dispatch)

Sự kết hợp giữa một nữ điệp viên đang tìm cách lẩn trốn và người đàn ông có quá khứ hoạt động tình báo tạo nên mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhân vật.

Những bí mật chưa được tiết lộ cùng các tình huống phát sinh trong cuộc sống chung thường nhật cũng là yếu tố được kỳ vọng tạo sức hút cho bộ phim.

Na In Woo đảm nhận nhân vật Gun Woo với quá khứ đặc biệt phía sau vẻ ngoài hiền lành (Ảnh: Dispatch)

Na In Woo cho biết anh bị thu hút bởi câu chuyện quá khứ và những khía cạnh bất ngờ trong nhân vật Gun Woo. Nam diễn viên hy vọng tác phẩm sẽ mang đến nhiều màu sắc giải trí cho khán giả.

She Is Careful dự kiến phát sóng trên đài ENA trong nửa đầu năm 2027.

Nguồn tin: Dispatch