Doctor X dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu Netflix tuần thứ hai liên tiếp

Sức hút từ Doctor X tại thị trường Việt Nam và quốc tế

Trong tuần thống kê gần nhất, từ ngày 12/10 đến ngày 18/10/2026, tác phẩm truyền hình "Doctor X: Mafia in White" của đài SBS đã thu hút 7,1 triệu lượt xem trên nền tảng Netflix. Thành tích này giúp bộ phim của Kim Ji-won góp mặt trong Top 10 tại 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tại 7 thị trường gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Philippines, Indonesia và Singapore.

Doctor X đã thu hút 7,1 triệu lượt xem trên nền tảng Netflix (Ảnh: SBS)

Được chuyển thể từ phim truyền hình ăn khách "Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon" của Nhật Bản, "Doctor X: Mafia in White" xoay quanh nhân vật Gye Su-jeong do Kim Ji-won thủ vai. Trên màn ảnh, nữ diễn viên hóa thân thành một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, trực tiếp đứng lên đối đầu với các thế lực tham nhũng ngay trong bệnh viện nơi cô làm việc.

Bên cạnh Doctor X, loạt tác phẩm Hàn Quốc chiếm lĩnh thứ hạng cao trên bảng xếp hạng

Bên cạnh ngôi đầu bảng "Doctor X: Mafia in White", bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh của Netflix tuần qua tiếp tục chứng kiến sự thống trị của các tác phẩm đến từ Hàn Quốc.

Bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu trên trang Tudum của Netflix (Ảnh: Yonhap News)

Đứng ở vị trí thứ 2 là loạt phim nguyên bản (original series) của Netflix mang tên "Take Charge of My Heart" với 6,4 triệu lượt xem, lọt vào Top 10 tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được xây dựng dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên, bộ phim hài lãng mạn này khai thác mối quan hệ giữa hai nhân vật.

Đó là mối quan hệ kéo dài 3 tháng giữa một người thừa kế tập đoàn mang trái tim nhân tạo đang suy yếu (do Kim Young-kwang thủ vai) và một nữ biên kịch sở hữu năng lực truyền điện giúp anh nạp lại năng lượng (do Chae Soo-bin đảm nhận).

"Take Charge of My Heart" được xây dựng dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên (Ảnh: Netflix)

Ở vị trí thứ 4, bộ phim cổ trang "100 Days of Deception" của đài tvN cũng có màn chào sân khả quan với 2,8 triệu lượt xem, ghi tên vào Top 10 tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ ngay trong tuần đầu phát sóng.

Lấy bối cảnh tại Seoul vào thập niên 1930 - thời kỳ bán đảo Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản (1910–1945), tác phẩm kết hợp giữa chất liệu lãng mạn và yếu tố điệp viên với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi diễn viên trẻ Kim You-jung và Park Jin-young.

