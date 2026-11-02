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Văn hóa - Giải trí

Lễ dâng y Kathina: Nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer tại TP. Hồ Chí Minh

LÊ THANH, THANH HẢI, MINH KHANG
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(HTV) - Lễ dâng y Kathina tại chùa Nam Sơn, phường Vũng Tàu, thu hút đông đảo đồng bào Khmer, Phật tử và du khách tham dự. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo, nghi lễ còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và kết nối cộng đồng Khmer tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

Lễ dâng y Kathina là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng của Phật giáo Nam tông, được tổ chức sau mùa an cư kiết hạ. Tại khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh, chùa Nam Sơn không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng mà còn là điểm hội tụ của đồng bào Khmer, góp phần duy trì các giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ dâng y Kathina với những nghi thức truyền thống

LỄ DÂNG Y KATHINA GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG KHMER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - Ảnh 1.
LỄ DÂNG Y KATHINA GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG KHMER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - Ảnh 2.

Phật tử và đồng bào Khmer tham gia các nghi thức truyền thống trong lễ dâng y Kathina tại chùa Nam Sơn

Lễ dâng y Kathina tại chùa Nam Sơn được tổ chức trong ba ngày, từ 30/10 đến 1/11, tương ứng ngày 21 đến 23/9 âm lịch. Đông đảo đồng bào Khmer, Phật tử và du khách từ nhiều địa phương đã đến tham dự, cùng hướng về nghi lễ chính trong không khí trang nghiêm.

Các nghi thức trọng tâm gồm nhiễu Phật ba vòng, dâng y cà sa và chư Tăng thọ y. Đây là dịp để Phật tử thể hiện lòng thành kính, dâng y phục và các vật phẩm cần thiết đến chư Tăng sau thời gian an cư.

Bên cạnh nghi lễ chính, đồng bào Khmer còn cùng nhau chuẩn bị lễ vật, tham gia lễ bái Tam bảo, tụng kinh cầu an và biểu diễn văn nghệ Rom Vong truyền thống. Những hoạt động này góp phần tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng, nơi các phong tục được duy trì thông qua sự tham gia của cộng đồng.

Thầy Quách Thành Sattha - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Nam Sơn, cho biết Phật tử dâng lên chư Tăng các bộ đại y, tam y, bình bát cùng những lễ vật mang ý nghĩa tâm linh và ước nguyện tốt lành.

Chùa Nam Sơn – điểm kết nối cộng đồng Khmer phía Đông thành phố

LỄ DÂNG Y KATHINA GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG KHMER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - Ảnh 3.
LỄ DÂNG Y KATHINA GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG KHMER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - Ảnh 4.

Phật tử tham gia đoàn rước lễ Kathina tại chùa Nam Sơn

Không chỉ có ý nghĩa trong đời sống tôn giáo, lễ Kathina còn là dịp để đồng bào Khmer gặp gỡ, chia sẻ và cùng gìn giữ truyền thống dân tộc. Nhiều Phật tử từ các địa phương khác cũng trở về chùa tham dự, thể hiện sự gắn bó với phong tục được duy trì qua nhiều thế hệ.

Bà Kim Thị Liên Chi - người dân tỉnh Vĩnh Long, cho biết việc tham dự lễ là cách để bà cùng đồng bào gìn giữ truyền thống văn hóa Khmer.

Đối với nhiều Phật tử, lễ Kathina là dịp đặc biệt trong năm, vì vậy dù ở xa, họ vẫn cố gắng trở về chùa để chung vui và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 6.000 đồng bào Khmer sinh sống rải rác tại các xã, phường. Trong bối cảnh cộng đồng phân bố ở nhiều địa bàn, chùa Nam Sơn – ngôi chùa Khmer duy nhất tại khu vực phía Đông thành phố – giữ vai trò là địa điểm sinh hoạt tâm linh và kết nối văn hóa của bà con.

Thông qua những dịp lễ truyền thống như Kathina, các thế hệ có thêm cơ hội gặp gỡ, cùng thực hành nghi lễ và tiếp xúc với những giá trị văn hóa của dân tộc. Đây cũng là cách để bản sắc Khmer tiếp tục được trao truyền trong đời sống đô thị.

Từ những nghi thức tôn giáo đến các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lễ dâng y Kathina tại chùa Nam Sơn không chỉ thể hiện đời sống tín ngưỡng của đồng bào Khmer mà còn góp phần củng cố sự gắn kết cộng đồng, duy trì những nét đẹp văn hóa truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh.

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