Đến thăm gia đình cố Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ - Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thiện Thành - nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nguyên Chủ nhiệm khoa Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, đoàn đã bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của ông cho nền y học và giáo dục Việt Nam.

Lãnh đạo Thành phố thắp hương cho cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành

Cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành là người đặt nền móng cho chuyên ngành lão khoa nước nhà. Gia đình ông cũng có truyền thống cách mạng, với nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn cũng ân cần thăm hỏi Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Đoàn cũng ân cần thăm hỏi Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khoa học và sự phát triển của đất nước, TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác trao đổi, thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định Thành phố luôn trân trọng truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học, tinh thần nghiên cứu khoa học và những giá trị tốt đẹp mà gia đình cố Giáo sư Nguyễn Thiện Thành cùng Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân đã vun đắp, gìn giữ và phát huy.

Hoạt động thể hiện sự tri ân của lãnh đạo Thành phố đối với các nhà giáo tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Được gửi lời chúc toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.