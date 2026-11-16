TP. Hồ Chí Minh vinh danh 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu

Tuyên dương nỗ lực và cống hiến của nhà giáo trẻ

Trong số 1.113 nhà giáo trẻ được tuyên dương năm nay, 193 người đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh” hai lần liên tiếp được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình ghi nhận những giáo viên, giảng viên trẻ có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Sự tham gia tích cực vào công tác Đoàn - Hội - Đội và các hoạt động vì cộng đồng cũng là những đóng góp được biểu dương tại chương trình.

Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 1.113 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026

Đổi mới giảng dạy trong thời đại A.I.

Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh vai trò của người thầy trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tác động đến hoạt động dạy và học. Công nghệ có thể hỗ trợ việc truyền đạt kiến thức. Sự thấu hiểu, quan tâm và trách nhiệm đối với người học vẫn là những giá trị mà công nghệ không thể thay thế.

Đội ngũ nhà giáo trẻ được kỳ vọng tiếp tục giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo cần phù hợp với mục tiêu giảng dạy, lấy sự tiến bộ của người học làm thước đo hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026

Bên cạnh yêu cầu đổi mới chuyên môn, chương trình cũng đề cao tình yêu nghề và trách nhiệm với học trò. Đây là động lực để các nhà giáo trẻ tiếp tục sáng tạo, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Lãnh đạo Thành phố cũng nhấn mạnh việc chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo trẻ là trách nhiệm chung của ngành giáo dục, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Công tác này góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn chuyển đổi số.







