Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Thanh Nhân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đạt được trong thời gian qua.

Lãnh đạo Thành phố ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục trong thời gian qua

Đặc biệt, ngành giáo dục đã chủ động triển khai các chủ trương, chính sách của Thành phố, không ngừng đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân gửi lời chúc mừng đến tập thể ngành giáo dục Thành phố

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Hai đơn vị cần triển khai các chương trình, hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức và lối sống cho học sinh, sinh viên.

Hai đơn vị trao đổi về định hướng phối hợp trong thời gian tới

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố. Đây là nguồn động viên để tập thể ngành giáo dục tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố là nguồn động viên đối với ngành giáo dục



