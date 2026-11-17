Đoàn đã gặp gỡ, thăm hỏi và chúc mừng các nhà giáo: GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh; GS.TS.BS Trần Đông A - Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2; bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm - nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, nguyên đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Cùng tham dự buổi gặp gỡ có GS.TS Ngô Văn Lệ, Nhà giáo Ưu tú, nguyên cán bộ giảng dạy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Thị Liên Thương, Phụ trách Viện Dược và Thực phẩm sức khỏe, Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố gặp gỡ các nhà giáo là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố

Trong không khí thân tình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao tặng những phần quà, gửi lời chúc sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những đóng góp nổi bật của các thầy, cô trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao đổi, thăm hỏi các nhà giáo tại buổi gặp mặt

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến bền bỉ, tâm huyết và trí tuệ của các nhà giáo, nhà khoa học, thầy thuốc đối với sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và quá trình phát triển Thành phố.

Các nhà giáo chia sẻ những câu chuyện trong quá trình công tác và cống hiến

Đồng chí mong muốn các nhà giáo tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và tinh thần trách nhiệm; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế xây dựng Thành phố, đồng hành cùng Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.