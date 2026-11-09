Lando Norris thắng chặng Brazil, Mercedes vô địch đồng đội F1

Lando Norris về nhất chặng São Paulo Grand Prix sau cuộc đua 71 vòng đầy biến động (Ảnh: formula1)

Lando Norris về nhất chặng São Paulo Grand Prix sau cuộc đua 71 vòng đầy biến động tại đường đua Autódromo José Carlos Pace, Brazil. Tay đua người Anh xuất phát ở vị trí đầu tiên và cán đích với thời gian 1 giờ 35 phút 23,504 giây. Anh nhanh hơn Max Verstappen 14,602 giây, qua đó có chiến thắng thứ ba trong mùa giải 2026.

Cuộc đua diễn ra trong điều kiện thời tiết thay đổi liên tục. Mặt đường ban đầu ẩm ướt, sau đó khô dần và lại xuất hiện mưa ở những vòng cuối. Các đội phải tính toán thời điểm chuyển từ lốp trung gian sang lốp trơn, rồi trở lại lốp trung gian khi mưa xuất hiện. Norris giữ được sự tập trung trong những lần thay đổi chiến thuật, qua đó bảo toàn lợi thế dẫn đầu.

Max Verstappen có màn ngược dòng đáng chú ý. Tay đua của Red Bull xuất phát từ vị trí thứ 21 nhưng vẫn cán đích thứ hai. Đồng đội của anh, Isack Hadjar, về thứ ba, giúp Red Bull có hai tay đua cùng đứng trên bục nhận giải.

Mercedes vô địch đồng đội F1 (Ảnh: Formula 1)

Kết quả tại Brazil cũng giúp Mercedes sớm giành chức vô địch đồng đội F1 mùa giải 2026, khi còn hai chặng đua nữa mới khép lại mùa giải. George Russell về thứ tư, còn Kimi Antonelli xếp thứ năm. Thành tích của cả hai đủ để bảo đảm danh hiệu cho đội đua Mercedes.

Ở các vị trí tiếp theo, Oscar Piastri của McLaren về thứ sáu. Charles Leclerc xếp thứ bảy sau khi bị phạt thời gian vì va chạm với Liam Lawson. Lewis Hamilton cán đích thứ chín trong lần xuất phát thứ 400 tại F1, sau khi bắt đầu cuộc đua từ vị trí thứ 20.

Chiến thắng của Norris và danh hiệu đồng đội của Mercedes là hai dấu mốc đáng chú ý tại chặng đua Brazil, trong bối cảnh mùa giải 2026 chỉ còn hai chặng cuối.

Nguồn: Formula 1