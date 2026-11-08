Lando Norris giành pole chặng F1 Sao Paulo (Ảnh: Formula1)

Lando Norris giành vị trí xuất phát đầu tiên tại trường đua Interlagos với khoảng cách 0,204 giây so với đối thủ phía sau. Đây là lần đầu anh giành pole kể từ Madrid GP hồi tháng 9, đồng thời là lần thứ ba liên tiếp đạt thành tích này tại Interlagos.

Tân vô địch Công thức 1 Kimi Antonelli sẽ xuất phát ở vị trí thứ hai. Trong khi đó, đồng đội của anh tại Mercedes là George Russell phải nhận án phạt lùi năm bậc. Nguyên nhân là đội đua lắp thêm các bộ phận động cơ mới cho chiếc xe của Russell.

Liam Lawson của đội Racing Bulls giành vị trí xuất phát thứ ba. Charles Leclerc của Ferrari cũng bị phạt, qua đó ảnh hưởng đến thứ hạng xuất phát của tay đua này.

Sau phiên phân hạng, Norris cho biết việc phải thay lốp liên tục là một thử thách. Đặc biệt, điều kiện thời tiết khó khăn khiến các tay đua gặp thêm áp lực trong suốt phiên chạy.

Mùa giải Công thức 1 năm nay còn ba chặng đua. Các chặng cuối cùng sẽ diễn ra tại Las Vegas, Qatar và Abu Dhabi.