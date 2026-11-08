CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Lando Norris giành pole chặng F1 Sao Paulo

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

Tay đua Lando Norris của McLaren giành vị trí xuất phát đầu tiên tại chặng F1 Sao Paulo, Brazil, trong khi Kimi Antonelli xếp thứ hai và Liam Lawson đứng thứ ba.

Lando Norris giành pole chặng F1 Sao Paulo- Ảnh 1.

Lando Norris giành pole chặng F1 Sao Paulo (Ảnh: Formula1)

Lando Norris giành vị trí xuất phát đầu tiên tại trường đua Interlagos với khoảng cách 0,204 giây so với đối thủ phía sau. Đây là lần đầu anh giành pole kể từ Madrid GP hồi tháng 9, đồng thời là lần thứ ba liên tiếp đạt thành tích này tại Interlagos.

Tân vô địch Công thức 1 Kimi Antonelli sẽ xuất phát ở vị trí thứ hai. Trong khi đó, đồng đội của anh tại Mercedes là George Russell phải nhận án phạt lùi năm bậc. Nguyên nhân là đội đua lắp thêm các bộ phận động cơ mới cho chiếc xe của Russell.

Liam Lawson của đội Racing Bulls giành vị trí xuất phát thứ ba. Charles Leclerc của Ferrari cũng bị phạt, qua đó ảnh hưởng đến thứ hạng xuất phát của tay đua này.

Sau phiên phân hạng, Norris cho biết việc phải thay lốp liên tục là một thử thách. Đặc biệt, điều kiện thời tiết khó khăn khiến các tay đua gặp thêm áp lực trong suốt phiên chạy.

Mùa giải Công thức 1 năm nay còn ba chặng đua. Các chặng cuối cùng sẽ diễn ra tại Las Vegas, Qatar và Abu Dhabi.

Tin liên quan

Lando Norris giành pole thứ hai liên tiếp tại Dutch Grand Prix

Lando Norris giành pole thứ hai liên tiếp tại Dutch Grand Prix

(HTV) - Lando Norris giành vị trí xuất phát đầu tiên tại Dutch Grand Prix sau màn thể hiện ấn tượng ở vòng phân hạng. Tay đua McLaren đánh bại George Russell với khoảng cách chỉ 0,102 giây.

Kimi Antonelli vô địch F1 ở tuổi 20, trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử

Kimi Antonelli vô địch F1 ở tuổi 20, trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử

(HTV) - Tay đua Kimi Antonelli của Mercedes đi vào lịch sử Công thức 1 (F1) khi đăng quang ở tuổi 20. Dù chỉ về thứ ba tại chặng Mexico City Grand Prix, tay đua người Italy đã sớm bảo đảm chức vô địch mùa giải khi còn bốn chặng đua.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 15:04 08/11/2026

(HTV) - Khách mời Diệu Nhi xuất hiện trong hình tượng Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên Gia tộc R tái hợp thành biệt đội cựu siêu nhân. Trong tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi, cả đội bước vào loạt thử thách để tìm ra thủ lĩnh dẫn dắt cuộc chiến chống lại quái vật.

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026

Ngày đầu ở Trường Sa: Các chiến sĩ mới bỡ ngỡ với nếp sống của người lính đảo | Sao Nhập Ngũ 2026

Show nổi bật 09:07 08/11/2026

(HTV) - Lần đầu đặt chân đến đảo Trường Sa, các chiến sĩ mới của Sao Nhập Ngũ không giấu được sự háo hức trước cảnh sắc biển đảo. Tuy nhiên, việc thích nghi với nếp sinh hoạt, kỷ luật và điều kiện sống của người lính đảo cũng mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son

Anh chú 50 mua hàng online, chốt đơn luôn cô em 26 | Vợ chồng son

Talkshow 08:03 08/11/2026

(HTV) - Từ một lần mua hàng online, anh Huỳnh Đức Thanh 50 tuổi bất ngờ tìm được tình yêu với cô nhân viên chăm sóc khách hàng kém mình 25 tuổi. Chuyến du lịch Đà Lạt cùng những món quà lãng mạn đã giúp anh chinh phục trái tim cô gái trẻ.

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Talkshow 13:11 08/11/2026

(HTV) - Chú rể Phạm Minh Phúc khiến cô dâu Đoàn Hứa Thục Đình vừa xúc động vừa ngượng ngùng khi khóc nức nở trong lễ cưới. Thế nhưng, một kỷ niệm trước ngày trọng đại lại khiến cô nhớ mãi: chồng uống say đến mức ói khắp nhà.

Xem thêm