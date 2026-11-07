Làn sóng biểu tình ở Pháp: Hơn 600.000 người xuống đường ngày 5/11

Làn sóng biểu tình tại Pháp tiếp tục diễn ra tuần thứ tư liên tiếp. Hơn 600.000 người xuống đường trên khắp cả nước trong ngày 5/11. Đây được xem là đợt huy động lực lượng tuần hành đông đảo nhất kể từ khi phong trào bắt đầu hồi tháng 9.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 600.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) đưa ra con số gần 1,6 triệu người.

Hơn 600.000 người tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp trong ngày 5/11, khi phong trào biểu tình bước sang tuần thứ tư

Tại thủ đô Paris, 25 ga tàu điện đóng cửa từ 11 giờ sáng theo yêu cầu của cảnh sát. Tháp Eiffel cũng ngừng mở cửa trong một ngày khi nhân viên công trình tham gia đình công.

Trên đại lộ Voltaire của thủ đô Paris, ít nhất 3 người được ghi nhận bị thương trong các đợt cảnh sát can thiệp. Đầu giờ tối, căng thẳng tiếp diễn tại quảng trường Nation, buộc lực lượng an ninh sử dụng hơi cay sau khi bị ném vật thể.

Trong khi đó, các vụ đụng độ tại thành phố Lyon khiến 40 người bị thương, trong đó có 34 cảnh sát và hiến binh. Tính chung trên toàn quốc, lực lượng chức năng đã bắt giữ 448 người, và thông báo có 53 cảnh sát bị thương.

Cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông và kiểm soát tình hình khi đụng độ xảy ra tại khu vực quảng trường ở thủ đô Paris vào đầu giờ tối

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết sẽ chủ trì hội nghị xã hội vào ngày 9/11, quy tụ đại diện các tổ chức công đoàn và giới chủ nhằm tìm giải pháp cải thiện tiền lương và sức mua của người dân.