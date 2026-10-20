Chồng hơn vợ 26 tuổi, cặp đôi được mai mối lại không đúng gu | Tập 40 - Vợ chồng son

Ở cặp đôi đầu tiên của Vợ chồng son, Trần Minh Phương và Huỳnh Thị Tươi bén duyên từ một lần cô đến shop quần áo của anh để mua sắm. Khi ấy, Tươi gọi Phương bằng “chú” vì anh bằng tuổi ba mình. Thế nhưng, từ những lần sửa quần áo, tin nhắn hỏi han đến lời đề nghị dạy nghề may, khoảng cách tuổi tác dần nhường chỗ cho sự quan tâm và tình cảm chân thành.

Sau khoảng hai tháng tìm hiểu, cả hai quyết định gắn bó

Trong khi đó, Lê Vân Anh và Phan Xuân Phương đến với nhau qua sự mai mối của người thân, dù ban đầu cả hai đều cho rằng đối phương không phải mẫu người mình mong muốn. Qua thời gian chung sống, những khác biệt trong tính cách dần bộc lộ. Vân Anh cho biết chồng thường chậm trễ khi được nhờ làm việc nhà, đồng thời khiến cô bất ngờ khi âm thầm cài đặt tính năng định vị trên điện thoại và ô tô vì tính hay ghen.

Cả hai cũng cho biết việc tham gia các lớp học phát triển bản thân giúp họ dần nhìn nhận thiếu sót của chính mình sau mỗi lần tranh luận, thay vì chỉ trách móc đối phương

Hai cặp đôi, hai hành trình khác nhau nhưng cùng cho thấy tình yêu và hôn nhân cần nhiều hơn cảm xúc ban đầu. Sự thấu hiểu, nhường nhịn và nỗ lực thay đổi từ cả hai phía chính là điều giúp mối quan hệ bền vững theo thời gian.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.