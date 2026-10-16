Vợ mắc bệnh lạ, nhiều lần hỏi bạn trai có dám cưới mình không | Vợ chồng son

Vợ chồng son: Chuyện tình bắt đầu từ ánh nhìn bị hiểu lầm

Trong tập 39 chương trình Vợ chồng son, Nguyễn Khánh Trình và Đinh Ngọc Xuân Thủy kể lại lần đầu gặp nhau khi cùng làm việc tại một nhà hàng. Khánh Trình nhớ rằng trong buổi gặp mặt đồng nghiệp, anh ngồi ở một đầu bàn còn Thủy ngồi phía đối diện. Anh cho rằng cô liên tục nhìn mình và hài hước nhận xét rằng ánh mắt ấy rất đắm đuối.

Khánh Trình cho rằng vợ nhìn mình đắm đuối vì mình cũng đẹp trai

Tuy nhiên, Xuân Thủy giải thích rằng cô chỉ đang nhìn người quản lý nói chuyện. Cuộc trò chuyện về ấn tượng ban đầu khiến cả hai MC bật cười.

Xuân Thủy chia sẻ rằng ban đầu cô chỉ nhìn vu vơ, không có ý nhìn Khánh Trình

Sau khi tiếp xúc và nhắn tin, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Khánh Trình kể rằng có lúc anh nhắn lời yêu thương rồi lại thu hồi vì cảm thấy quá sớm. Cuối cùng, hai người có một câu nói đáng nhớ: nếu một người đi sai đường, người còn lại sẽ nắm tay chỉ dẫn để cùng đi đúng hướng.

Người vợ chia sẻ về hội chứng OMAS tại Vợ chồng son

Cuộc sống của Xuân Thủy thay đổi khi cô gặp vấn đề sức khỏe vào năm 2022. Cô kể mình từng xuất hiện tình trạng mệt mỏi, nhìn một thành hai hình và phải nhập viện kiểm tra. Theo chia sẻ tại Vợ chồng son, Xuân Thủy được xác định mắc hội chứng OMAS ở người trưởng thành. Căn bệnh gây ra những triệu chứng như mất thăng bằng và giật cơ, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Trong quá trình tìm nguyên nhân, cô trải qua nhiều xét nghiệm nhưng vẫn phải đối diện những khó khăn trong việc thích nghi với tình trạng sức khỏe mới. Trước đây, Xuân Thủy có thể chủ động làm việc và hỗ trợ chồng. Sau khi mắc bệnh, nhiều việc cô mong muốn thực hiện lại trở nên khó khăn hơn.

Xuân Thủy từng rất e ngại việc bạn trai quyết cưới khi bản thân đang bị bệnh lạ

Khi gia đình Khánh Trình bàn chuyện cưới hỏi, Xuân Thủy từng nhiều lần hỏi bạn trai liệu anh có thực sự muốn kết hôn hay không. Nỗi lo ấy xuất phát từ những thay đổi mà cô đang trải qua. Tuy nhiên, Khánh Trình vẫn quyết định gắn bó với người mình yêu. Gia đình anh cũng quan tâm, động viên và tạo điều kiện để anh chăm sóc vợ.

Mong muốn giản dị của người vợ sau biến cố

Khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Khánh Trình cho biết vợ thường muốn mọi việc được hoàn thành ngay lập tức. Xuân Thủy cũng thừa nhận đôi khi mình yêu cầu chồng làm nhiều việc cùng lúc.

Cô hiểu rằng một phần tính cách ấy xuất phát từ việc bản thân không còn làm được mọi thứ như trước. Khi nhìn thấy công việc cần hoàn thành nhưng không thể tự mình thực hiện, cô dễ sốt ruột và mong chồng hỗ trợ.

Do bản thân không còn làm được mọi thứ như trước, Xuân Thủy nhìn thấy công việc cần hoàn thành cô dễ sốt ruột và mong chồng hỗ trợ

Điều khiến người xem xúc động là khi được hỏi mong muốn thay đổi điều gì, Xuân Thủy chia sẻ cô chỉ muốn có thể trở lại thời điểm trước khi mắc bệnh. Cô nhớ những ngày mình còn đủ sức khỏe để chủ động làm việc và giúp đỡ chồng.

Câu chuyện của vợ chồng son Khánh Trình - Xuân Thủy khiến nhiều khán giả cảm động

Câu chuyện của Khánh Trình và Xuân Thủy cho thấy biến cố sức khỏe không chỉ tác động đến người bệnh, mà còn làm thay đổi nhịp sống của cả gia đình. Trong hành trình ấy, sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đồng hành trở thành những điều quan trọng để cả hai tiếp tục xây dựng cuộc sống chung.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=P4NTwCTgu0k&t=1125s