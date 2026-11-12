Làm sao để thu hút và nuôi dưỡng khán giả trẻ gắn bó với nghệ thuật cải lương?

Để sân khấu phát triển bền vững, bên cạnh tác phẩm chất lượng và điều kiện biểu diễn thuận lợi, việc xây dựng đội ngũ khán giả cũng đóng vai trò then chốt.

Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều cách tiếp cận mới đang được triển khai từ trường học, không gian công cộng đến các nhà hát nhằm đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đưa nghệ thuật truyền thống vào học đường: Trải nghiệm đa giác quan cho học sinh

Thông qua các buổi biểu diễn cải lương tại trường học, học sinh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nghệ thuật truyền thống ngay trong môi trường giáo dục. Bên cạnh việc thưởng thức các tiết mục, các em còn được tìm hiểu sâu hơn về cốt truyện, hệ thống nhân vật cũng như những nét đặc trưng của loại hình nghệ thuật này.

Thông qua các buổi biểu diễn cải lương tại trường học, học sinh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nghệ thuật truyền thống ngay trong môi trường giáo dục

Em Nguyễn Trọng Sang - Trường Tiểu học Đào Sơn Tây, chia sẻ rằng dù trước đây chưa từng tìm hiểu, nhưng qua buổi trải nghiệm thực tế, em đã hiểu rõ hơn về cải lương và cảm thấy rất hào hứng, vui vẻ. Trong khi đó, em Cao Đỗ Đức Thịnh - Trường THPT Ten - lơ - man, ấn tượng khi lịch sử trở nên rất sinh động trên sân khấu cải lương, qua đó giúp em và các bạn hiểu sâu sắc hơn về bộ môn nghệ thuật truyền thống của cha ông.

Đây là bước đi chiến lược trong việc kết nối giữa 'Trường học' và 'Thánh đường Sân khấu', giúp học sinh - sinh viên không chỉ tiếp cận lịch sử qua trang sách mà còn bằng trải nghiệm đa giác quan sinh động. Và rõ ràng là chúng ta cần tìm ra những cách tiếp cận thật gần gũi để đến gần hơn với các em. Thạc sĩ Phạm Văn Đằng - Phòng Nghệ thuật, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP. Hồ Chí Minh

Đổi mới chương trình nhà hát, kết nối linh hoạt với khán giả nhí

Tại các nhà hát, những chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi cũng được đầu tư với cách tiếp cận gần gũi và sinh động hơn. Thông qua hoạt động tương tác trực tiếp với diễn viên, các em không chỉ thưởng thức vở diễn mà còn được trực tiếp hòa mình vào không gian nghệ thuật.

Tích cực phối hợp đa dạng hóa nội dung biểu diễn, giúp học sinh tiếp thu và hiểu sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống

Trao đổi về định hướng phục vụ khán giả trẻ, anh Hoàng Tấn - Trưởng phòng Tổ chức Biểu diễn, Nhà hát Kịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, bám sát kế hoạch đưa nghệ thuật gắn liền với trường học của Sở, nhà hát đã chủ động dời lịch biểu diễn sang sáng chủ nhật hàng tuần để phục vụ thiếu nhi. Theo anh Tấn, bên cạnh việc phát huy các tác phẩm độc quyền, đơn vị còn tích cực phối hợp với các nhà hát tư nhân nhằm đa dạng hóa nội dung, qua đó giúp các em học sinh tiếp thu và hiểu sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống.

Cuối tháng 10 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn phương pháp truyền thụ nghệ thuật trong học đường. Hoạt động này nhằm triển khai kế hoạch giới thiệu và tìm hiểu các loại hình nghệ thuật tại khoảng 1.500 trường học trong năm học 2026 - 2027.

Mở rộng không gian biểu diễn: Tạo nền tảng vững chắc cho các đơn vị nghệ thuật

Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ định hướng bố trí một không gian khoảng 300 chỗ ngồi chuyên phục vụ các chương trình nghệ thuật

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu mở rộng không gian biểu diễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nghệ thuật, kể cả các sân khấu tư nhân. Đáng chú ý, Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ định hướng bố trí một không gian khoảng 300 chỗ ngồi chuyên phục vụ các chương trình nghệ thuật.

Khán phòng vốn chuyên dùng tập luyện xiếc và múa rối của chúng tôi nay rất phù hợp cho nhiều loại hình nghệ thuật khác. Với hạ tầng hiện đại, trang thiết bị tối ưu, khả năng linh hoạt chuyển đổi cùng đường truyền trực tiếp sẵn có, chúng tôi rất sẵn lòng chào đón các đơn vị nghệ thuật đến biểu diễn.

Ông Nguyễn Phi Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn TP. Hồ Chí Minh

Từ việc mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho khán giả trẻ đến việc chuẩn bị thêm không gian biểu diễn cho các đơn vị, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước kiến tạo nền tảng vững chắc để sân khấu phát triển. Qua đó, thành phố kỳ vọng sẽ đưa ngày càng nhiều tác phẩm chất lượng đến với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và phát triển các thế hệ khán giả kế cận trong tương lai.