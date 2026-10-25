Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026: Sức sống từ sự đổi mới

Từ lịch sử, văn hóa truyền thống đến đời sống đương đại, các tác phẩm tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng cho thấy sự đa dạng về đề tài và phong cách thể hiện. Bên cạnh kết quả trao giải, chất lượng tuyển chọn và đóng góp của sân khấu xã hội hóa là những điểm nhấn được ghi nhận.

Sắc màu văn hóa truyền thống được tái hiện qua phục trang, vũ đạo và mỹ thuật sân khấu

Liên hoan Sân khấu chú trọng chất lượng từ khâu tuyển chọn

Theo Hội đồng giám khảo, sự kết hợp giữa chất liệu lịch sử và tư duy sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng biểu diễn, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Theo đó, giá trị của tác phẩm được nhìn nhận ở cả nội dung khai thác và cách chuyển tải trên sân khấu.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh: “15 vở diễn tham gia liên hoan lần này được chúng tôi tuyển chọn kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khán giả những tác phẩm chất lượng hơn so với các kỳ liên hoan trước”.

Việc lựa chọn kỹ tác phẩm được đặt trong mục tiêu nâng cao chất lượng thưởng thức của khán giả. Đồng thời, sự đa dạng về loại hình và phong cách thể hiện tạo điều kiện để các đơn vị nghệ thuật giao lưu, trao đổi cách tiếp cận đề tài.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong không gian sân khấu kết hợp hình ảnh đàn nguyệt, hoa sen và ánh sáng

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội và “Người con gái Hà Nội” của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Các vở “Khoảng trời con gái”, “Lời của tre” và “Cuốn truyện bị đốt” nhận Huy chương Bạc.

Đại diện hai đơn vị nhận Huy chương Vàng hạng mục vở diễn cho “Đạo học” và “Người con gái Hà Nội”

Bên cạnh đó, giải thưởng cá nhân ghi nhận đóng góp của diễn viên trong quá trình thể hiện tác phẩm. Kết quả trao giải tôn vinh cả thành quả của tập thể sáng tạo và dấu ấn biểu diễn.

Sân khấu xã hội hóa TP. Hồ Chí Minh ghi dấu ấn

Các đoàn nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh tham gia liên hoan với nhiều tác phẩm và diễn viên được vinh danh. Đặc biệt, sự hiện diện của sân khấu tư nhân được thành viên Ban giám khảo đánh giá tích cực.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái - Thành viên Ban giám khảo nhận xét: “Chưa bao giờ tôi thấy sân khấu tư nhân TP. Hồ Chí Minh có nhiều vở diễn ý nghĩa, đạt nhiều thành tựu và có nhiều diễn viên đoạt Huy chương Vàng như lần này. Những kết quả ấy cho thấy sân khấu xã hội hóa của Thành phố đang bắt nhịp với sự phát triển chung của nghệ thuật sân khấu”.

Là một người tham gia biểu diễn, nghệ sĩ Mi Lê - Giảng viên sân khấu, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Khi nhận được giải Vàng, bản thân tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.

Các nghệ sĩ được trao Huy chương Vàng hạng mục cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Liên hoan ghi nhận đóng góp của nhiều mô hình hoạt động nghệ thuật. Từ tuyển chọn tác phẩm đến tôn vinh diễn viên, mục tiêu đặt ra là nâng chất lượng sáng tạo, tăng sức hấp dẫn của vở diễn và kết nối sân khấu với công chúng.