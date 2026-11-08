Đêm diễn ngày 8/11 tại HAUS Đà Lạt khép lại ba ngày tổ chức Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (Ảnh: BTC)

Hồng Nhung và Nguyên Lê làm mới nhạc Trịnh tại Vietnam Jazz Heritage Festival 2026

Tâm điểm của Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 là sự xuất hiện của diva Hồng Nhung và nghệ sĩ guitar Jazz quốc tế Nguyên Lê. Trong khuôn khổ dự án "Hồng Nhung & Nguyên Lê Kinship", hai nghệ sĩ đã trình diễn loạt sáng tác quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như "Một cõi đi về", "Bống bồng ơi", "Bống không là bống", "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Ở trọ" và "Gọi nắng".

Hồng Nhung và Nguyên Lê làm mới những tình khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (Ảnh: BTC)



Để chuẩn bị cho tiết mục này, diva Hồng Nhung và nghệ sĩ guitar Nguyên Lê đã có quá trình gặp gỡ, tập luyện trước đó tại Paris. Với tư duy phối khí Jazz quốc tế, Nguyên Lê đã khoác lên các giai điệu trữ tình, tạo nên một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới. Trong khi đó, giọng hát giàu cảm xúc của Hồng Nhung giúp các sáng tác gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giữ được chiều sâu trữ tình và mở ra nhiều khả năng biểu đạt khác biệt.

Giọng hát giàu cảm xúc của diva Hồng Nhung giúp các sáng tác gắn liền với tên tuổi Trịnh Công Sơn giữ được chiều sâu trữ tình (Ảnh: BTC)

Chia sẻ tại sự kiện, Hồng Nhung cho biết Đà Lạt vốn gắn liền với sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tinh thần phóng khoáng này từng xuất hiện trong các sáng tác mang ca từ đậm chất triết lý như "Vết lăn trầm" hay "Rồi như đá ngây ngô".

"Trong âm nhạc, người ta có thể kết hợp nhiều phong cách khác nhau, nhưng ai làm được tự nhiên thì người đấy rất tài năng. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã làm được điều đó và giờ đây là thử thách để chúng tôi thể hiện được tính đa dạng trong một bài hát của cố nhạc sĩ", diva Hồng Nhung chia sẻ.

Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 kết nối khán giả trẻ qua di sản nhạc Trịnh

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, diva Hồng Nhung còn nhấn mạnh âm nhạc còn có vai trò trong việc kết nối các thế hệ khán giả. Nữ ca sĩ ghi nhận xu hướng nhiều khán giả thuộc thế hệ Gen Z hiện nay tìm đến nhạc Jazz để cân bằng cảm xúc. Theo chị, chất triết lý trong nhạc Trịnh Công Sơn có sự đồng điệu với tinh thần ngẫu hứng đặc trưng của dòng nhạc Jazz.

Nhiều người trẻ ngày nay tìm đến Jazz như một chốn dừng chân cho tâm hồn (Ảnh: BTC)

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Hồng Nhung hy vọng đêm nhạc như một chiếc cầu kết nối bằng cảm xúc thuần túy nhất. Khi các bạn lắng nghe, các bạn cảm nhận được sự đồng điệu giữa cái triết lý của nhạc Trịnh và ngọn lửa ngẫu hứng của Jazz. Chỉ cần một giai điệu cất lên khiến tâm hồn các bạn bớt chông chênh, giúp các bạn thấy nhẹ nhõm hơn, thì đó đã là lúc nhịp cầu ấy hoàn thành sứ mệnh rồi. Âm nhạc không hề có biên giới hay khoảng cách thế hệ, nó đơn giản là từ trái tim đi đến trái tim".

Dưới sự dẫn dắt của Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc Nghệ thuật Huy Tuấn, đêm diễn mở ra cuộc đối thoại giữa nhiều sắc thái âm nhạc, từ Jazz đương đại đến những chất liệu truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đêm diễn mở ra cuộc đối thoại giữa Jazz đương đại và chất liệu âm nhạc truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ (Ảnh: BTC)

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng TMT Fusion Band mở màn đêm diễn với các tác phẩm như "Thằng Cuội", "Ngày mùa", "Xẩm mục hạ vô nhân", "Vũ điệu luân hồi" và "Ru rừng".

Điểm nhấn của phần trình diễn là sự kết hợp giữa tiếng kèn saxophone với Xẩm và Chầu văn "Cô Đôi Thượng Ngàn". Các chất liệu dân gian được đặt trong âm hưởng Jazz đương đại, qua đó đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam tiếp cận gần hơn với ngôn ngữ quốc tế.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng các nghệ sĩ mang chất liệu dân gian vào âm hưởng Jazz đương đại (Ảnh: BTC)



Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 kỳ vọng trở thành lễ hội thường niên tại Đà Lạt

Đêm diễn ngày 8/11 tại HAUS Đà Lạt khép lại ba ngày tổ chức Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. Trước đó, lễ hội đã đưa âm nhạc đến Quảng trường Lâm Viên và Khu Hòa Bình, tạo nên không gian thưởng thức Jazz tại các địa điểm khác nhau của thành phố.

Vietnam Jazz Heritage Festival kỳ vọng trở thành lễ hội thường niên tại Đà Lạt (Ảnh: BTC)

Chia sẻ tại đêm diễn, Tổng đạo diễn Huy Tuấn kỳ vọng Vietnam Jazz Heritage Festival sẽ trở thành hoạt động văn hóa thường niên. Qua đó, thành phố cao nguyên có thể trở thành điểm hẹn cuối năm của cộng đồng yêu nhạc Jazz trong nước và du khách quốc tế.