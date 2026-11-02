Làm rõ vụ trộm tại tiệm bánh, phát hiện thêm hành vi giật tiền ở cây xăng

Ngày 30/10, Công an phường Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây và các cơ quan Cảnh sát điều tra củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng Phạm Duy Anh (sinh năm 1982, cư trú tại phường Gia Định) về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản. Từ một vụ trộm cắp bị người dân bắt quả tang, lực lượng công an đã đấu tranh và làm rõ thêm một vụ cướp giật táo tợn khác do chính đối tượng này thực hiện.

Đối tượng Phạm Duy Anh làm việc với cơ quan điều tra về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 30/10/2026, Công an phường Gia Định nhận được tin báo về một vụ trộm cắp tài sản. Tại trước số nhà 18 đường Nguyễn Cửu Vân (Phường Gia Định), người dân và chủ một tiệm bánh đã khống chế, giữ chân một người đàn ông có hành vi trộm tiền. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng Phạm Duy Anh cùng tang vật về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Duy Anh khai nhận khi đang điều khiển xe máy dạo quanh các tuyến đường, lúc đi ngang qua tiệm bánh trên đường Nguyễn Cửu Vân thì phát hiện khu vực bán hàng không có người trông coi. Nảy sinh lòng tham, đối tượng đã lén lút lẻn vào trong, mở ngăn kéo để trộm tiền. Đúng lúc này, chủ tiệm đang làm bánh ở phía trong phát hiện sự việc nên đã lớn tiếng tri hô. Tên trộm vội vã tháo chạy ra xe định tẩu thoát nhưng đã bị chủ quán cùng người dân xung quanh dũng cảm đuổi theo và tóm gọn.

Trong quá trình làm việc, từ những biện pháp nghiệp vụ, Phạm Duy Anh tiếp tục khai nhận một tình tiết bất ngờ. Cụ thể, ngay trước khi đến tiệm bánh, đối tượng đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản của nhân viên cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 30 (địa chỉ 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây). Sau khi đổ xăng xong, quan sát thấy nam nhân viên đang cầm xấp tiền bán hàng trên tay, Duy Anh đã áp sát, giật xấp tiền rồi lập tức tăng ga bỏ chạy. Rất may mắn, nhân viên cây xăng đã cảnh giác và giữ chặt tay nên đối tượng không thể chiếm đoạt được tài sản, đành phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy hành vi cướp giật xấp tiền bất thành của đối tượng đối với nhân viên cây xăng Petrolimex

Từ lời khai này, Công an phường Gia Định đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây để xác minh địa điểm và tìm người bị hại. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh H.P.T.C. (nhân viên cây xăng) mới đến cơ quan công an trình báo. Anh C. cho biết do tài sản chưa bị mất nên ban đầu anh không báo cáo sự việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.