Chỉ sau 40 phút truy xét, bắt giữ đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút ngày 24/10/2026, một nam giới khoảng 30 tuổi điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng K.T.N.P tại phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, người này dùng dao uy hiếp, khống chế chị T.T.G.H. (1997), chủ tiệm vàng, nhằm cướp tài sản.

Vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng K.T.N.P, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Khi bị chủ tiệm chống trả, đối tượng gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, chị H. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Tân Khánh và các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy xét nghi phạm.

Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Tân Khánh bắt giữ đối tượng

Chỉ sau 40 phút truy xét, lực lượng chức năng xác định, khống chế và bắt giữ nghi phạm, đồng thời thu giữ phương tiện cùng hung khí được sử dụng trong vụ việc.

Bắt nghi phạm Nguyễn Minh Đắc sau 40 phút

Đối tượng được xác định là Nguyễn Minh Đắc (1992), trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.