Làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản của thanh niên có 3 tiền án ở Lâm Đồng

B.V.N có 3 tiền án, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà)

Ngày 1/11, Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý B.V.N (sinh năm 2002, thường trú tại xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trưa 21/10, Công an xã tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm nhiều tài sản gồm máy tính xách tay, iPad và tiền mặt.

Ngay sau đó, lực lượng công an triển khai truy xét, xác minh và thu giữ một số tài sản liên quan.

Đến ngày 25/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã xác định B.V.N là người liên quan nên triệu tập đến làm việc.

Tại cơ quan công an, N khai nhận đã thực hiện vụ trộm nói trên. Mở rộng xác minh, người này tiếp tục khai nhận thực hiện thêm 2 vụ trộm khác trên địa bàn.

Ngày 16/10, N trộm một điện thoại iPhone 14 Pro Max; ngày 22/10, lấy trộm một xe máy Yamaha Sirius.

Theo Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà, N từng có 3 tiền án, trong đó một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Nguồn: Báo Lao động



