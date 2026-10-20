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Thời sự

Điều tra vụ mất 826kg chì, công an Đà Nẵng phát hiện nhóm trộm xe máy

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Đà Nẵng - Từ vụ trộm 826kg chì trị giá 37 triệu đồng, công an phát hiện nhóm 3 người còn liên quan đến 2 vụ trộm xe máy.

Điều tra vụ mất 826kg chì, công an Đà Nẵng phát hiện nhóm trộm xe máy - Ảnh 1.

Trộm 826kg chì, nhóm 3 người khai thêm 2 vụ trộm xe máy ở Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Ngày 20/10, Công an xã Nam Phước, TP. Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh, xử lý nhóm 3 người liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Nam Phước tiếp nhận trình báo của bà N.T.M (trú địa phương) về việc bị kẻ gian đột nhập kho tại nhà riêng, lấy trộm khoảng 826kg chì các loại, trị giá ước tính 37 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định 3 người liên quan, gồm Võ Hoàng (SN 2000), Phạm Văn Trường (SN 2007) cùng trú xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng và một thiếu niên sinh năm 2010, trú xã Nam Phước.

Qua làm việc, cả 3 khai nhận hành vi trộm cắp số chì nói trên.

Đáng chú ý, mở rộng xác minh, nhóm này còn khai nhận liên quan đến 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Ngày 25/8/2026, Trường cùng Hoàng lấy trộm một xe máy Wave màu xanh đen, biển kiểm soát 81B3-068.40, trước nhà số 763 Trường Chinh.

Tiếp đó, ngày 15/10, Trường cùng thiếu niên sinh năm 2010 tiếp tục lấy trộm một xe máy Exciter, biển kiểm soát 92E1-684.56, tại khu vực đường Trần Mai Ninh.

Công an xã Nam Phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguồn: Báo Lao động


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