Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 28

Theo quyết định, mưa lớn liên tục trên địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà từ tháng 8/2026 đến ngày 30/10/2026 đã gây sạt trượt đất, sụt lún nền, mặt đường và các công trình phụ trợ trên đoạn tuyến dài khoảng 100 m. Tình trạng sạt lở hiện vẫn diễn biến phức tạp, trong khi thời tiết còn nhiều yếu tố bất lợi, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Đơn vị thi công huy động máy móc xử lý tình trạng sụt lún, sạt lở trên đoạn Quốc lộ 28 qua khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) (Ảnh: TTXVN)

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, trong đó tổ chức phân luồng phương tiện, lắp đặt đầy đủ biển cảnh báo, rào chắn và bố trí lực lượng điều tiết tại những vị trí cần thiết. Các lực lượng chức năng phải trực tại công trình 24/24 giờ, thường xuyên quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở, dịch chuyển và nứt gãy để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để xử lý bước đầu vị trí sạt lở, hạn chế tình trạng sạt trượt tiếp diễn. Đồng thời, bố trí nhân sự thường trực tại hiện trường, phối hợp phân luồng giao thông và đề xuất giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm an toàn công trình, phương tiện lưu thông trên tuyến.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (chủ đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn Di Linh - Gia Nghĩa) rà soát, đánh giá mức độ cấp bách, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và công trình. Trên cơ sở đó, xác định sự cần thiết, điều kiện và thẩm quyền ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp (nếu cần thiết), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đồng thời, UBND các xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng có trách nhiệm bố trí lực lượng phối hợp với ngành chức năng kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng các sở, ngành, lực lượng quân sự, công an chủ động theo dõi tình hình, triển khai phương án ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc công bố tình huống khẩn cấp nhằm kịp thời triển khai các giải pháp ngăn chặn sạt lở tiếp diễn, hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đặc biệt là người và phương tiện lưu thông qua khu vực này.

Nguồn: TTXVN