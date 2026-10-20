Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Tiền, 2 căn nhà bị nước cuốn trôi

Ngày 20/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) đang hỗ trợ khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Tiền, cuốn trôi 2 căn nhà.

Thông tin ban đầu, tối 19/10, tại khu vực bờ sông Tiền thuộc ấp Tân Quới xảy ra sạt lở, làm 2 căn nhà đổ sụp hoàn toàn, 4 hộ dân khác bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ sạt lở

Vị trí sạt lở cách bến đò An Long - Tân Quới khoảng 385 mét về phía hạ nguồn. Đoạn sạt lở dài khoảng 20 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 10 mét và cách đường nhựa hơn 60 mét.



Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long đã huy động lực lượng Công an, Quân sự hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật dụng; đồng thời vận động 4 hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đã triển khai cảnh báo tại khu vực sạt lở, vận động người dân không đến gần vị trí nguy hiểm và tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở.

Nguồn: Công an Nhân dân



