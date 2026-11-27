Kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo của Meta có thể bị ngưng bán tại Hà Lan, sau khi các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền kĩ thuật số nước này lo ngại về quyền riêng tư.

Cận cảnh mẫu kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (A.I.) của Meta đang đối mặt với nguy cơ bị cấm bán tại Hà Lan do lo ngại xâm phạm quyền riêng tư

Đơn kiện do Consumentenbond, hiệp hội người tiêu dùng Hà Lan, cùng các tổ chức khác đệ trình ngày 26/11 lên Tòa án Quận Amsterdam. Họ cho rằng kính thông minh phát triển bởi Meta và EssilorLuxottica, công ti sở hữu thương hiệu Ray-Ban, chưa có biện pháp bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của những người xung quanh.

Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm kính thông minh Ray-Ban của Meta tại một cửa hàng trưng bày

Chị Mirjam de Witte - Người phát ngôn Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan chia sẻ: "Thiết bị này bí mật ghi hình tất cả những người xung quanh, đồng thời chúng ta cũng không biết những thước phim sẽ được xử lí ra sao. Liệu chúng có được gửi đến Meta không? Meta sẽ làm gì với dữ liệu đó? Đèn báo trên kính thông minh hiện nay là chưa đủ".

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Hà Lan không chỉ yêu cầu cấm bán sản phẩm trên toàn quốc mà còn đề nghị điều chỉnh những thiết bị đã đến tay người tiêu dùng. Các tổ chức cũng yêu cầu Meta không mặc định sử dụng hình ảnh thu thập được để huấn luyện các hệ thống A.I..