Trong định hướng phát triển Cần Giờ trở thành đô thị biển của TP. Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi mô hình quản lý hành chính được xem là bước đi quan trọng. Cùng với quá trình chuẩn bị bộ máy quản trị, địa phương chú trọng hiện đại hóa hoạt động hành chính công, rà soát quy hoạch và hoàn thiện hệ thống hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Người dân kỳ vọng nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản phẩm thương mại, dịch vụ và vận tải của xã Cần Giờ ước tính đạt 6.600 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch sinh thái rừng ngập mặn và du lịch biển tiếp tục là động lực kinh tế quan trọng của địa phương, với khoảng 3,18 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 2.862 tỷ đồng.

Song song với phát triển kinh tế, việc chuyển đổi mô hình quản lý hành chính cũng nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của người dân. Nhiều ý kiến mong muốn địa phương có thêm điều kiện đầu tư hệ thống giao thông, cải thiện khả năng kết nối và nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu, nhất là y tế và an sinh xã hội.

Chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển theo định hướng của Thành phố

Ông Quách Văn Chẩy - người dân xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, người dân rất phấn khởi trước thông tin địa phương chuẩn bị lên phường. Ông kỳ vọng quá trình đổi mới sẽ tạo thêm điều kiện phát triển đường sá, phương tiện giao thông, giúp việc đi lại của người dân nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tiền - người dân xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh, kỳ vọng các chính sách an sinh xã hội sẽ tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là công tác giảm nghèo và chăm lo đời sống người dân. Địa phương cần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, tạo điều kiện để người dân được thăm khám, điều trị với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn.

Rà soát quy hoạch, chuẩn hóa hạ tầng đón đầu phát triển đô thị biển

Trước yêu cầu phát triển mới, xã Cần Giờ đang tập trung rà soát quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, trong đó có giao thông, hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ và khu đô thị du lịch lấn biển, được kỳ vọng tạo thêm động lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Mai Trung Hưng - Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh cho biết, trước những dự án quy mô lớn như đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ và các công trình hạ tầng kết nối, địa phương xác định yêu cầu cấp thiết là rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn.

Cần Giờ cũng chú trọng trong các lĩnh vực văn hóa để phát triển kinh tế đô thị biển

Trong đó, Cần Giờ đặc biệt chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng khung, kết nối khu vực đô thị lấn biển với Cần Thạnh và Long Hòa trước đây. Việc tổ chức không gian và chức năng đô thị cũng cần bảo đảm tính hài hòa, nhất là đối với hệ thống không gian xanh.

Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện chuyển đổi lên phường, địa phương xác định yêu cầu nâng cao năng lực quản trị công, gắn phát triển kinh tế với hoàn thiện hạ tầng và bảo đảm chất lượng sống của người dân. Đây là cơ sở để Cần Giờ từng bước phát huy lợi thế kinh tế biển, hướng đến hình thành không gian đô thị biển phát triển đồng bộ với định hướng chung của TP. Hồ Chí Minh.