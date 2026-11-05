Những mảnh vải vụn sau khâu cắt may có thể trở thành túi xách, phụ kiện thời trang thay vì bị loại bỏ. Khi được thiết kế lại và đưa vào quy trình sản xuất phù hợp, phụ phẩm có thêm giá trị thương mại. Mô hình kinh tế tuần hoàn vì thế mở ra hướng đi cho sản xuất, thị trường và việc làm.

Kinh tế tuần hoàn biến vải vụn thành hàng xuất khẩu

Việt Nam chi trung bình khoảng 3,35 triệu USD mỗi ngày cho thu gom và xử lý rác thải. Tại Công ty Nani, những mảnh vải vụn được ghép thành túi xách, phụ kiện thời trang hướng tới thị trường châu Âu. Ông Nguyễn Đức Tánh - Giám đốc Marketing Công ty Nani, cho biết doanh nghiệp đã chuẩn hóa quy trình tái chế theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến chuyển hóa phế liệu may mặc thành hàng hóa có giá trị thương mại.

Hoạt động cắt vải tại cơ sở sản xuất, nơi nguyên liệu có thể được tận dụng để giảm lượng phế phẩm

Đáng chú ý, phế phẩm không tự trở thành hàng hóa chỉ nhờ tái sử dụng. Thiết kế, chất lượng hoàn thiện và khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng là những khâu doanh nghiệp cần chú trọng. Qua đó, giá trị của vải vụn được chuyển từ nguyên liệu bỏ đi sang sản phẩm có khả năng tiêu thụ.

Ở hướng triển khai khác, Phương Minh Handmade kết hợp sản xuất thủ công với mục tiêu tạo giá trị cho cộng đồng. Tư liệu cũng đề cập việc tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho hàng trăm phụ nữ yếu thế tại địa phương.

Không gian sản xuất tại một xưởng may với nhiều công đoạn gia công sản phẩm

Nhờ đó, câu chuyện tái chế không chỉ dừng lại ở lợi ích của doanh nghiệp mà còn mở rộng sang vấn đề việc làm, thu nhập và cơ hội tham gia hoạt động kinh tế của người lao động.

Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh

Đại diện Yunus Environment Hub Việt Nam cho rằng việc tận dụng phụ phẩm có thể chuyển một phần gánh nặng xử lý chất thải thành cơ hội tạo ra sản phẩm mới.

Người lao động thực hiện các công đoạn đan và hoàn thiện sản phẩm thủ công

Ông Nguyễn Phạm Minh Trí - Đại diện truyền thông Yunus Environment Hub Việt Nam, bày tỏ: "Thay vì trước đây, các doanh nghiệp phải tốn một khoản rất lớn để xử lý rác thải và phụ phẩm công nghiệp, hiện tại chúng tôi cung cấp các giải pháp biến chúng thành những sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao".

Ở cấp quản lý, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cùng các tổ chức quốc tế thúc đẩy những hướng hỗ trợ gồm vốn ưu đãi, kết nối chuỗi cung ứng xanh và xúc tiến thương mại tại các hội chợ quốc tế.

Các sản phẩm trang trí được trưng bày với nhiều họa tiết và màu sắc khác nhau

Bà Lê Nguyễn Duy Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển Bền vững thuộc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, nhận định: "Biến rác thải thành giá trị kinh tế không còn là một khẩu hiệu mang tính phong trào, mà đã trở thành chiến lược sinh tồn và phát triển bền vững của doanh nghiệp".

Về lâu dài, hiệu quả kinh tế tuần hoàn cần được thể hiện qua lượng nguyên liệu giảm lãng phí, khả năng tiêu thụ sản phẩm và lợi ích tạo ra cho người lao động. Từ những mảnh vải vụn đến sản phẩm có đầu ra thương mại, bài toán cốt lõi là xây dựng chuỗi sản xuất có thể vận hành hiệu quả và duy trì giá trị theo thời gian.