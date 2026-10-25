Kimi Antonelli rộng cửa chinh phục chức vô địch F1

Kimi Antonelli tạo bất ngờ tại Circuit of the Americas khi giành pole trong buổi phân hạng ngày thứ Bảy. Tay đua Mercedes vượt qua Max Verstappen, dù Red Bull được đánh giá cao trước phiên đấu.

Kimi Antonelli giành pole chặng đua Mỹ, tiến gần chức vô địch F1 (Ảnh: AP)

Trước đó, Charles Leclerc và Lewis Hamilton của Ferrari đều thể hiện tốc độ tốt hơn Mercedes trong cả ba buổi chạy thử. Tuy nhiên, Antonelli đã thực hiện vòng chạy xuất sắc vào cuối buổi chiều, qua đó giành pole đầu tiên kể từ chặng Bỉ, sau bảy chặng đua.

Antonelli đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 102 điểm so với đồng đội George Russell (Ảnh: AP)

Tay đua 20 tuổi đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 102 điểm so với đồng đội George Russell và 111 điểm so với Hamilton. Anh từng thắng năm trong sáu chặng đầu mùa, tạo nền tảng cho lợi thế hiện tại.

Để đăng quang ngay tại Mỹ, Antonelli cần giành chiến thắng, đồng thời Russell về đích từ vị trí thứ chín trở xuống và Hamilton nằm ngoài top 4. Hamilton sẽ xuất phát thứ tư, còn Russell đứng thứ sáu.

Xe của Antonelli tại chặng đua Mỹ (Ảnh: AP)

Dù nắm lợi thế lớn, Antonelli vẫn phải vượt qua thử thách ngay từ những mét đầu tiên. Verstappen xuất phát ngay phía sau và nổi tiếng với phong cách cạnh tranh quyết liệt. Tay đua người Hà Lan từng bốn lần vô địch thế giới và đã bốn lần chiến thắng tại Circuit of the Americas.

Xe Verstappen xuất phát ngay phía sau Antonelli và cạnh tranh quyết liệt (Ảnh: AP)



Verstappen cũng vừa thắng hai chặng trước đó tại Malaysia và Singapore. Dù không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa này, anh vẫn hướng đến những chiến thắng tiếp theo.

Cùng với Kimi Antonelli, cuộc cạnh tranh vẫn còn nhiều biến số

George Russell và Lewis Hamilton sẽ tìm cách kéo dài cuộc đua vô địch thêm ít nhất một tuần. Russell từng thắng chặng mở màn mùa giải, nhưng sau đó không duy trì được tốc độ để bám đuổi Antonelli.

Trong khi đó, Charles Leclerc vẫn tự tin về khả năng chiến thắng. Tay đua Ferrari nhắc lại việc từng đăng quang tại Circuit of the Americas năm 2024, sau khi xuất phát từ hàng thứ hai.

Antonelli (giữa), Verstappen (trái) và Hadjar tại chặng đua Mỹ (Ảnh: AP)

Bên cạnh cuộc cạnh tranh trên đường đua, các tay đua còn phải kiểm soát xe trong điều kiện khó khăn. Ban tổ chức đã xóa hơn 200 thành tích vòng chạy trong hai buổi chạy thử hôm thứ Sáu. Sang ngày thứ Bảy, Leclerc cũng bị hủy một thời gian đủ nhanh để giúp anh dẫn đầu cả ba phiên chạy.

Ở một diễn biến khác, Colton Herta tiếp tục tích lũy điểm để đạt siêu giấy phép F1. Tay đua dự bị người Mỹ của Cadillac tham gia buổi chạy thử hôm thứ Sáu và hiện có ít nhất 38 trong tổng số 40 điểm cần thiết.

Herta chuyển từ IndyCar sang giải đua trẻ Formula 2 trong mùa này nhằm theo đuổi mục tiêu góp mặt tại F1. Nếu được Cadillac lựa chọn cho mùa giải tiếp theo, anh có thể trở thành tay đua người Mỹ đầu tiên thi đấu tại F1 kể từ Logan Sargeant, người rời Williams giữa mùa giải 2024.

Nguồn tin: AP