Kimi Antonelli thắng chặng đua F1 Mỹ, tiến sát chức vô địch thế giới

Antonelli thống trị đường đua tại Austin

Xuất phát ở vị trí đầu tiên tại Circuit of the Americas, Kimi Antonelli tận dụng lợi thế để nhanh chóng tạo khoảng cách với các đối thủ. Tay đua 20 tuổi duy trì nhịp độ ổn định, áp dụng chiến thuật vào pit một lần hiệu quả và cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 35 phút 16,650 giây.

Kimi Antonelli ăn mừng chiến thắng tại chặng đua F1 Mỹ trên đường đua Circuit of the Americas ở Austin, Texas (Nguồn: Reuters)

Charles Leclerc của Ferrari về nhì, chậm hơn Antonelli 13,078 giây, trong khi Max Verstappen của Red Bull cán đích ở vị trí thứ ba. Lewis Hamilton xếp thứ tư, còn Lando Norris đứng thứ năm.

Kimi Antonelli điều khiển chiếc Mercedes trong chặng đua F1 Mỹ ngày 25/10/2026 (Nguồn: Reuters)

Đây là chiến thắng thứ chín của Antonelli trong mùa giải 2026, tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của tay đua trẻ người Italia. Thành tích tại Mỹ cũng giúp Mercedes tiến gần hơn đến mục tiêu giành chức vô địch cá nhân mùa này.

Chức vô địch có thể được định đoạt tại Mexico

Dù chiến thắng tại Austin, Antonelli chưa thể sớm đăng quang do George Russell đồng đội tại Mercedes, về đích thứ tám, còn Lewis Hamilton xếp thứ tư. Hai đối thủ này vẫn duy trì cơ hội cạnh tranh về mặt toán học.

Kimi Antonelli nâng cúp chiến thắng sau chặng đua F1 Mỹ, tiến gần đến danh hiệu vô địch thế giới (Ảnh: Reuters)

Sau chặng đua tại Mỹ, Antonelli có 365 điểm, hơn Russell 123 điểm và Hamilton 124 điểm. Tay đua người Italia chỉ cần giành thêm 2 điểm, tương đương vị trí thứ chín, tại chặng đua Mexico cuối tuần tới để chắc chắn vô địch, bất kể kết quả của Russell.

Bảng xếp hạng các tay đua sau chặng đua F1 Mỹ, với Kimi Antonelli dẫn đầu mùa giải 2026 (Ảnh: Reuters)

Nếu đăng quang, Antonelli sẽ trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất lịch sử F1 đồng thời là tay đua Italia đầu tiên giành danh hiệu kể từ Alberto Ascari năm 1953.

Chặng đua Mexico vì thế được kỳ vọng sẽ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Antonelli, người đang đứng trước cơ hội ghi tên mình vào lịch sử môn thể thao tốc độ.

Nguồn: Reuters