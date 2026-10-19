Jang Na-ra và Kim Hye-yoon kết hợp trong bộ phim truyền hình "Good Partner 2"

Đài SBS vừa công bố hình ảnh buổi đọc kịch bản của Good Partner 2, phần tiếp theo của bộ phim truyền hình ăn khách được ra mắt vào năm 2024. Điều đặc biệt là tác phẩm lần này có sự góp mặt của Jang Na-ra và Kim Hye-yoon trong hai vai luật sư với cá tính, kinh nghiệm và cách giải quyết vụ việc khác biệt.

Jang Na-ra và Kim Hye-yoon kết hợp trong "Good Partner 2", mở ra mối quan hệ đồng nghiệp với nhiều khác biệt trong phong cách làm việc (Ảnh: Dispatch)

"Phản ứng hóa học" giữa Jang Na-ra và Kim Hye-yoon tạo sức hút cho phần hai

Trong phim, Jang Na-ra trở lại với vai Cha Eun-kyung, nữ luật sư kỳ cựu từng được biết đến với phong thái sắc sảo và khả năng xử lý các vụ ly hôn. Ở mùa mới, nhân vật bắt đầu hành trình mới khi thành lập hãng luật Re. So với những diễn biến trước đó, Cha Eun-kyung được giới thiệu với hình ảnh vững vàng và chủ động hơn trong sự nghiệp.

Dàn diễn viên "Good Partner 2" tại buổi đọc kịch bản, đánh dấu sự trở lại của bộ phim truyền hình xoay quanh những vụ việc trong lĩnh vực luật hôn nhân và gia đình (Ảnh: Dispatch)

Đồng hành cùng cô là Kang Hye-seong do Kim Hye-yoon đảm nhận. Nhân vật là luật sư đã có 5 năm kinh nghiệm, sở hữu khả năng ứng biến nhanh nhạy, sự kiên trì và tinh thần nhiệt huyết. Sự khác biệt trong tính cách và phương pháp làm việc giữa hai người được kỳ vọng tạo nên màn phối hợp thú vị, đồng thời phát triển mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó giữa họ.

Bên cạnh hai nữ diễn viên chính, Pyo Ji-hoon tiếp tục đảm nhận vai Jeon Eun-ho. Sau khi rời hãng luật Daejung, nhân vật gia nhập Re và trở thành người hỗ trợ kết nối các thành viên trong môi trường làm việc mới. Với khả năng dung hòa phong cách giao tiếp thẳng thắn của Cha Eun-kyung, Jeon Eun-ho được kỳ vọng mang đến những tình huống vừa gần gũi, vừa hài hước.

Park Hae-jin vào vai Park Tae-soo, luật sư điều hành hãng luật đối thủ và có mối quan hệ đặc biệt với Cha Eun-kyung (Ảnh: Dispatch)

Một nhân vật đáng chú ý khác là Park Tae-soo, do Park Hae-jin thủ vai. Anh là luật sư điều hành hãng luật Taesu, đối thủ của Re, đồng thời là bạn học đại học của Cha Eun-kyung. Cuộc cạnh tranh giữa hai người nhằm khẳng định vị thế trong lĩnh vực luật hôn nhân và gia đình sẽ góp phần mở rộng xung đột của câu chuyện.

Theo ê-kíp sản xuất, phần hai tập trung khai thác cách những luật sư có chiến lược khác nhau giải quyết từng vụ việc. Bên cạnh các tình huống pháp lý, tác phẩm còn mở rộng mạng lưới quan hệ giữa đồng nghiệp, đối thủ và những người đồng hành, qua đó tạo thêm chiều sâu cho diễn biến.

Good Partner 2 dự kiến lên sóng SBS vào ngày 20/11/2026, lúc 21 giờ 50 (giờ Hàn Quốc).

Nguồn tin: Dispatch