CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

Jang Na-ra và Kim Hye-yoon kết hợp trong bộ phim truyền hình "Good Partner 2"

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Phần hai của bộ phim truyền hình "Good Partner" quy tụ Jang Na-ra, Kim Hye-yoon, Pyo Ji-hoon và Park Hae-jin, hứa hẹn mang đến những vụ ly hôn kịch tính cùng nhiều mối quan hệ mới trong giới luật sư.

Đài SBS vừa công bố hình ảnh buổi đọc kịch bản của Good Partner 2, phần tiếp theo của bộ phim truyền hình ăn khách được ra mắt vào năm 2024. Điều đặc biệt là tác phẩm lần này có sự góp mặt của Jang Na-ra và Kim Hye-yoon trong hai vai luật sư với cá tính, kinh nghiệm và cách giải quyết vụ việc khác biệt.

Jang Na-ra và Kim Hye-yoon kết hợp trong bộ phim truyền hình "Good Partner 2" - Ảnh 1.

Jang Na-ra và Kim Hye-yoon kết hợp trong "Good Partner 2", mở ra mối quan hệ đồng nghiệp với nhiều khác biệt trong phong cách làm việc (Ảnh: Dispatch)

"Phản ứng hóa học" giữa Jang Na-ra và Kim Hye-yoon tạo sức hút cho phần hai

Trong phim, Jang Na-ra trở lại với vai Cha Eun-kyung, nữ luật sư kỳ cựu từng được biết đến với phong thái sắc sảo và khả năng xử lý các vụ ly hôn. Ở mùa mới, nhân vật bắt đầu hành trình mới khi thành lập hãng luật Re. So với những diễn biến trước đó, Cha Eun-kyung được giới thiệu với hình ảnh vững vàng và chủ động hơn trong sự nghiệp.

Jang Na-ra và Kim Hye-yoon kết hợp trong bộ phim truyền hình "Good Partner 2" - Ảnh 2.
Jang Na-ra và Kim Hye-yoon kết hợp trong bộ phim truyền hình "Good Partner 2" - Ảnh 3.

Dàn diễn viên "Good Partner 2" tại buổi đọc kịch bản, đánh dấu sự trở lại của bộ phim truyền hình xoay quanh những vụ việc trong lĩnh vực luật hôn nhân và gia đình (Ảnh: Dispatch)

Đồng hành cùng cô là Kang Hye-seong do Kim Hye-yoon đảm nhận. Nhân vật là luật sư đã có 5 năm kinh nghiệm, sở hữu khả năng ứng biến nhanh nhạy, sự kiên trì và tinh thần nhiệt huyết. Sự khác biệt trong tính cách và phương pháp làm việc giữa hai người được kỳ vọng tạo nên màn phối hợp thú vị, đồng thời phát triển mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó giữa họ.

Bên cạnh hai nữ diễn viên chính, Pyo Ji-hoon tiếp tục đảm nhận vai Jeon Eun-ho. Sau khi rời hãng luật Daejung, nhân vật gia nhập Re và trở thành người hỗ trợ kết nối các thành viên trong môi trường làm việc mới. Với khả năng dung hòa phong cách giao tiếp thẳng thắn của Cha Eun-kyung, Jeon Eun-ho được kỳ vọng mang đến những tình huống vừa gần gũi, vừa hài hước.

Jang Na-ra và Kim Hye-yoon kết hợp trong bộ phim truyền hình "Good Partner 2" - Ảnh 4.

Park Hae-jin vào vai Park Tae-soo, luật sư điều hành hãng luật đối thủ và có mối quan hệ đặc biệt với Cha Eun-kyung (Ảnh: Dispatch)

Một nhân vật đáng chú ý khác là Park Tae-soo, do Park Hae-jin thủ vai. Anh là luật sư điều hành hãng luật Taesu, đối thủ của Re, đồng thời là bạn học đại học của Cha Eun-kyung. Cuộc cạnh tranh giữa hai người nhằm khẳng định vị thế trong lĩnh vực luật hôn nhân và gia đình sẽ góp phần mở rộng xung đột của câu chuyện.

Theo ê-kíp sản xuất, phần hai tập trung khai thác cách những luật sư có chiến lược khác nhau giải quyết từng vụ việc. Bên cạnh các tình huống pháp lý, tác phẩm còn mở rộng mạng lưới quan hệ giữa đồng nghiệp, đối thủ và những người đồng hành, qua đó tạo thêm chiều sâu cho diễn biến.

Good Partner 2 dự kiến lên sóng SBS vào ngày 20/11/2026, lúc 21 giờ 50 (giờ Hàn Quốc).

Nguồn tin: Dispatch

Tin liên quan

Ngôi sao "Harry Potter" Emma Watson sau 6 năm rời xa màn bạc

Ngôi sao "Harry Potter" Emma Watson sau 6 năm rời xa màn bạc

Kể từ "Little Women" (2019), Emma Watson không xuất hiện trong bộ phim nào khác. Nữ diễn viên khoe bản thân đang ở thời điểm hạnh phúc và khỏe mạnh nhất từ trước đến nay, không phải lo lắng về hình ảnh của mình trước công chúng.

Phim "The life of a showgirl" của Taylor Swift sẽ phát hành tại hơn 100 quốc gia

Phim "The life of a showgirl" của Taylor Swift sẽ phát hành tại hơn 100 quốc gia

Phim "The life of a showgirl" của Taylor Swift sẽ ra mắt vào đầu tháng 10 tại hàng nghìn rạp chiếu ở Bắc Mỹ, đồng thời mở rộng phát hành tới hơn 100 quốc gia.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chùm ca bệnh não mô cầu tại TP. Hồ Chí Minh được kiểm soát, học sinh đi học bình thường

Chùm ca bệnh não mô cầu tại TP. Hồ Chí Minh được kiểm soát, học sinh đi học bình thường

Thời sự 14:03 19/10/2026

Sáng 19/10, đoàn công tác của Sở Y tế TP.HCM do PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Trường THCS Hai Bà Trưng, với sự tham gia của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Pasteur TP.HCM, các bệnh viện và chính quyền địa phương.

Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Kinh tế 18:49 19/10/2026

(HTV) - Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06% - cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào quý 4 với tâm thế bứt tốc và những hành động tăng trưởng thiết thực.

Những điểm mới trong việc đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến

Thời sự 17:43 19/10/2026

(HTV) - Tại TP. Hồ Chí Minh, với lĩnh vực đất đai - xây dựng, dịch vụ công trực tuyến là những mắt xích quan trọng để khơi thông nguồn lực, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Xã hội 19:58 19/10/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, 19 bị can bị khởi tố khi mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Xem thêm