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Thể thao

Kickboxing TP. Hồ Chí Minh xếp nhì toàn đoàn sau Hà Nội

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(HTV) - Khép lại các trận chung kết môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026, đội tuyển TP. Hồ Chí Minh giành tổng cộng 10 huy chương, gồm 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ, qua đó xếp thứ nhì toàn đoàn, sau Hà Nội.

Ba võ sĩ mang về HCV cho TP. Hồ Chí Minh

Tối 14/11, các trận chung kết môn Kickboxing trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Đồng Nai. Những màn so tài quyết liệt ở các hạng cân đã khép lại hành trình tranh tài của bộ môn, đồng thời xác định thứ hạng chung cuộc của các đoàn.

Kickboxing TP. Hồ Chí Minh xếp nhì toàn đoàn sau Hà Nội- Ảnh 1.

Võ sĩ Nguyễn Đình Minh Khuê trong trận chung kết hạng cân 48-51kg nam

Tham dự giải với lực lượng 23 võ sĩ, đội tuyển Kickboxing TP. Hồ Chí Minh đã có một kỳ Đại hội thành công khi giành 3 HCV. Ở hạng cân 48-51kg nam, Nguyễn Đình Minh Khuê thi đấu ấn tượng, vượt qua đối thủ Đặng Văn Phong của Hà Nội để giành ngôi vô địch. Tiếp đó, Nguyễn Quốc Anh mang về tấm HCV thứ hai cho thành phố ở hạng cân 54-57kg nam sau chiến thắng trước võ sĩ Dương Danh Hoạt của Bắc Ninh.

Kickboxing TP. Hồ Chí Minh xếp nhì toàn đoàn sau Hà Nội- Ảnh 2.

Bùi Thị Yến Nhi nỗ lực trong trận chung kết hạng cân 46-48kg nữ

Ở nội dung nữ, Bùi Thị Yến Nhi tiếp tục khẳng định bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. Đối đầu với Tạ Thị Kim Yến của Thái Nguyên trong trận chung kết hạng cân 46-48kg nữ, nữ võ sĩ TP. Hồ Chí Minh đã vượt qua sức ép từ đối thủ để giành chiến thắng sau ba hiệp đấu, hoàn tất cú hat-trick HCV cho đội tuyển.

Với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ, TP. Hồ Chí Minh khép lại môn Kickboxing ở vị trí thứ nhì toàn đoàn, hoàn thành chỉ tiêu huy chương đề ra. Thành tích này là kết quả từ quá trình chuẩn bị, tập luyện và nỗ lực của các vận động viên cùng ban huấn luyện. Đặc biệt, những tấm HCV ở các trận chung kết cho thấy khả năng cạnh tranh của võ sĩ thành phố trước nhiều đối thủ mạnh.

Hà Nội dẫn đầu, Bắc Ninh xếp thứ ba

Trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, đoàn Hà Nội giữ vị trí dẫn đầu với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhì với 3 HCV, 1 HCB và 6 HCĐ. Đứng thứ ba là đoàn Bắc Ninh với 2 HCV, vượt qua Thái Nguyên nhờ hơn số huy chương đồng.

Kickboxing TP. Hồ Chí Minh xếp nhì toàn đoàn sau Hà Nội- Ảnh 3.

Đội tuyển Kickboxing TP. Hồ Chí Minh khép lại Đại hội với 10 huy chương

Môn Kickboxing tại Đại hội năm nay quy tụ 263 vận động viên thuộc 28 đoàn thể thao, tranh tài ở 23 bộ huy chương với hai thể thức Lowkick và Fullcontact. Trong đó, Lowkick có 12 hạng cân, còn Fullcontact gồm 11 hạng cân dành cho nam và nữ.

Kickboxing TP. Hồ Chí Minh xếp nhì toàn đoàn sau Hà Nội- Ảnh 4.

Các đoàn thể thao tranh tài tại môn Kickboxing Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X – 2026

Không chỉ tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn, giải đấu còn là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện những gương mặt tiềm năng và tiếp tục xây dựng lực lượng vận động viên cho các giải đấu trong nước, khu vực và quốc tế. Kết quả của TP. Hồ Chí Minh tại Đại hội lần này tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong phong trào Kickboxing cả nước. 

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