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Xã hội

Khu phố 45, phường Tân Sơn Nhì lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình

MINH TÒNG, VĨNH LỘC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình”, Ngày Văn hóa Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Khu phố 45, phường Tân Sơn Nhì là dịp nhìn lại những hoạt động chăm lo đời sống người dân, phát huy tinh thần tương trợ và chung tay xây dựng khu dân cư văn minh.

Chiều 9/11, Khu phố 45, phường Tân Sơn Nhì tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đến dự và phát biểu tại ngày hội.

Khu phố 45, phường Tân Sơn Nhì lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình - Ảnh 1.

Ngày hội là dịp để người dân cùng gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết tại khu dân cư

Khu phố 45 hiện có hơn 2.000 nhân khẩu, trong đó gần 820 người tạm trú, chủ yếu là công nhân và lao động tự do. Dù dân cư thường xuyên biến động, khu phố vẫn duy trì các hoạt động kết nối cộng đồng, vận động nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn, thiếu nhi và học sinh.

Khu phố 45, phường Tân Sơn Nhì lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình - Ảnh 2.

Đại biểu và người dân tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Theo người dân địa phương, sự gắn kết cộng đồng được vun đắp từ chính mỗi gia đình và những mối quan hệ láng giềng. Việc mỗi hộ có một người đại diện kết nối giúp thông tin, hoạt động của khu phố được truyền tải rộng rãi, đồng thời nâng cao sự chủ động của người dân trong sinh hoạt cộng đồng.

Trong năm 2026, Câu lạc bộ Nữ cựu chiến binh phường Tân Sơn Nhì đã vận động xây dựng ba căn nhà và ba cây cầu dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Riêng tại Khu phố 45, công tác chăm lo được triển khai thường xuyên vào các dịp lễ, Tết và trong đời sống hằng ngày. Các cụ già neo đơn được hỗ trợ hằng tháng; thiếu nhi được tặng quà dịp Trung thu, học sinh có thành tích tốt và các em chuẩn bị bước vào năm học mới cũng được quan tâm, khuyến học.

Khu phố 45, phường Tân Sơn Nhì lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình - Ảnh 3.

Các hoạt động chăm lo an sinh góp phần kết nối cộng đồng và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh hoạt động an sinh, người dân còn đóng góp kinh phí lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại công viên đường Đặng Thế Phong, góp phần thực hiện mô hình "Công viên Xanh – Sáng – Khỏe".

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận nỗ lực của chi bộ, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân Khu phố 45 trong củng cố tình đoàn kết, chăm lo đời sống người dân và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí nhấn mạnh, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn cần trực tiếp góp ý, tham gia xây dựng khu phố. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương, cầu thị trong tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Việc xây dựng khu dân cư cần được đánh giá qua kết quả thực chất, khả năng duy trì lâu dài và sự đồng tình, hưởng ứng của người dân.

Dịp này, Ban tổ chức biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu và gương người tốt, việc tốt năm 2026; trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Khu phố cũng phát động phong trào thi đua năm 2027 gắn với phong trào "Dân vận khéo", xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" và ra mắt ít nhất một công trình "Thành phố muôn sắc hoa".

Khu phố 45, phường Tân Sơn Nhì lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình - Ảnh 5.

Ban tổ chức biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu và gương người tốt, việc tốt năm 2026

Ngày hội góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, khuyến khích mỗi người dân cùng chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, gắn bó.

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