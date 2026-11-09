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Xã hội

Đảng ủy các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng

HUỲNH LAN, TIẾN PHƯỚC, ĐỨC PHOG
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(HTV) - Đảng ủy các cơ sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng với 1.073 đảng viên, nâng tổng số tổ chức đảng được tiếp nhận lên 78, với hơn 9.000 đảng viên.

Tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng, hơn 1.000 đảng viên

Đảng ủy các cơ sở Y tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế, được chuyển giao từ Đảng ủy UBND thành phố. Đồng thời, hội nghị công bố quyết định sắp xếp loại hình tổ chức đảng và chỉ định cấp ủy các chi, Đảng bộ.

Đảng ủy các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng - Ảnh 1.

Hội nghị công bố quyết định tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, chuyển giao từ Đảng ủy UBND Thành phố

Trong đợt 2, Đảng ủy các cơ sở Y tế thành phố tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng với 1.073 đảng viên. Trước đó, trong đợt 1, đơn vị đã tiếp nhận 65 tổ chức đảng. Đáng chú ý, 7 đảng bộ bộ phận được chuyển thành đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các cơ sở Y tế thành phố, góp phần nâng cao vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm lãnh đạo tại các đơn vị.

Kiện toàn tổ chức, thống nhất đầu mối lãnh đạo

Đảng ủy các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng - Ảnh 2.

Trao quyết định chỉ định cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy các cơ sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2025-2030

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ sở Y tế TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư của 7 đảng bộ; đồng thời chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư của 6 chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng - Ảnh 3.
Đảng ủy các cơ sở y tế TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận thêm 13 tổ chức đảng - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự hội nghị công bố quyết định tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên và kiện toàn cấp ủy các đơn vị trực thuộc

Như vậy, đến nay, Đảng ủy các cơ sở Y tế thành phố đã hoàn thành tiếp nhận toàn bộ 78 tổ chức đảng với hơn 9.000 đảng viên. Việc kiện toàn tổ chức góp phần thống nhất đầu mối lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.


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