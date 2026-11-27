Từ chiều 27/11, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Hôm nay (27/11), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7 giờ phổ biến 17-20 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24-48 giờ tới

Trên đất liền:

Từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

Trên biển:

Từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1-2,5 mét, biển động.

Từ đêm 27/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh.

Cảnh báo thiên tai đi kèm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ ngày 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP. Huế đến tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn trên diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tác động của thiên tai

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.