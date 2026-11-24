Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Tp. Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.



