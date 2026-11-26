Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 27/11/2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa và dông ở một số nơi. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 27 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng TP. Huế có mưa rào rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Lâm Đồng, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.