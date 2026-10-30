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Giáo dục

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp trưng bày, học tập số trong môi trường quân ngũ

PHƯƠNG MAI, THÁI PHƯƠNG, KIM NGỌC
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(HTV) - Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trung đoàn Gia Định kết hợp khu trưng bày ngoài trời và học tập số, giúp cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu về Bác, đồng thời tạo điểm đến giáo dục truyền thống cho học sinh.

Tại Trung đoàn Gia Định, việc tìm hiểu tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thông qua nhiều hình thức. Từ khu trưng bày ngoài trời đến ứng dụng trên máy tính, các nội dung giáo dục truyền thống được đưa vào môi trường sinh hoạt, học tập và rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn giáo dục truyền thống với môi trường quân ngũ

Thông qua hình ảnh và tư liệu được trưng bày tại quảng trường Trung đoàn Gia Định, cán bộ, chiến sĩ có thể tìm hiểu về Bác, đồng thời tiếp cận những dấu mốc lịch sử gắn với truyền thống cách mạng.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp trưng bày, học tập số - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định tìm hiểu tư liệu lịch sử tại không gian trưng bày ngoài trời

Khác với hình thức học tập chỉ thông qua tài liệu hoặc bài giảng, không gian mở tạo điều kiện để người xem trực tiếp quan sát, đọc và tìm hiểu thông tin. Qua đó, nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng được thể hiện bằng hình thức trực quan, gần gũi với môi trường sinh hoạt tại đơn vị.

Đối với cán bộ, chiến sĩ, việc tìm hiểu về Bác còn gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, chấp hành kỷ luật và xây dựng phẩm chất người quân nhân.

Nội dung giáo dục không dừng ở việc tiếp nhận kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh mà hướng đến việc liên hệ với trách nhiệm của mỗi quân nhân trong công việc thường ngày.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp trưng bày, học tập số - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ tìm đọc tài liệu tại khu vực trưng bày trong nhà của đơn vị

Bên cạnh khu trưng bày ngoài trời, Trung đoàn Gia Định còn ứng dụng công nghệ số vào hoạt động giáo dục truyền thống thông qua phần mềm trên máy tính chung của đơn vị.

Với hình thức này, cán bộ, chiến sĩ có thể chủ động tiếp cận các nội dung học tập về Bác trên thiết bị số, bổ sung cho hoạt động tìm hiểu trực tiếp tại không gian trưng bày.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh kết hợp trưng bày, học tập số - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định sử dụng thiết bị số kết hợp ghi chép trong hoạt động học tập tại đơn vị

Đồng thời, việc sử dụng những phương thức tiếp cận khác nhau giúp đơn vị có thêm điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với môi trường quân ngũ.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh mở rộng hoạt động giáo dục đến học sinh

Không chỉ phục vụ cán bộ, chiến sĩ, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trung đoàn Gia Định còn là điểm đến cho học sinh tham quan, tìm hiểu truyền thống và trải nghiệm môi trường quân ngũ.

Thông qua các hoạt động này, học sinh có cơ hội tiếp cận nội dung lịch sử trong không gian thực tế, đồng thời tìm hiểu về tinh thần kỷ luật và ý thức tập thể trong quân đội.

Bên cạnh đó, trải nghiệm tại đơn vị còn hướng đến việc khơi gợi động lực học tập, rèn luyện và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Từ khu trưng bày ngoài trời đến ứng dụng trên máy tính, Trung đoàn Gia Định đang kết hợp các hình thức tiếp cận để đưa nội dung học tập về Bác vào hoạt động của đơn vị. Qua đó, việc giáo dục truyền thống được gắn với yêu cầu rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời mở rộng cơ hội tìm hiểu lịch sử và môi trường quân đội cho học sinh.

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