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Giáo dục

Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số

NGỌC HẢO, TẤN PHUM, KIM NGỌC
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(HTV) - Từ điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt đến hướng dẫn học sinh sử dụng A.I. và xây dựng phòng học số, Trường THCS Tân Phước Khánh đang từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý, giảng dạy và học tập, góp phần xây dựng mô hình trường học thông minh.

Việc ứng dụng công nghệ số trong giáo dục không chỉ thể hiện ở thiết bị dạy học mà còn được triển khai trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động trên lớp. Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, mô hình trường học thông minh đang được các trường từng bước xây dựng thông qua những giải pháp phục vụ trực tiếp cho giáo viên và học sinh.

Trường học thông minh ứng dụng công nghệ vào quản lý và học tập

Tại Trường THCS Tân Phước Khánh, phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh, công nghệ nhận diện khuôn mặt được sử dụng để điểm danh học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên vào đầu buổi học. Nhờ đó, quy trình điểm danh có thể tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao độ chính xác và hiệu quả quản lý chuyên cần.

Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số- Ảnh 1.
Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số- Ảnh 2.
Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số- Ảnh 3.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt được sử dụng để điểm danh học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên vào đầu buổi học

Bên cạnh công tác quản lý, công nghệ số còn được đưa vào hoạt động học tập. Trong một tiết học chuyên đề, học sinh được hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) để thiết kế sản phẩm sáng tạo về bảo vệ môi trường. Cách tiếp cận này tạo điều kiện để các em làm quen với công nghệ thông qua một chủ đề gắn với thực tiễn.

Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số- Ảnh 4.
Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số- Ảnh 5.
Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số- Ảnh 6.

Công nghệ số được đưa vào hoạt động học tập

Đáng chú ý, việc ứng dụng A.I. không chỉ nằm ở khả năng sử dụng công cụ mà còn gắn với quá trình học sinh phát triển ý tưởng, lựa chọn cách thể hiện và hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu của bài học.

Phòng học số tận dụng hạ tầng, thiết bị hiện có

Để xây dựng mô hình trường học thông minh, Trường THCS Tân Phước Khánh triển khai mô hình phòng học số trên cơ sở tận dụng hiệu quả hạ tầng và thiết bị sẵn có. Đồng thời, nhà trường nâng cấp đường truyền Internet, trang bị các phương tiện hỗ trợ giảng dạy như máy chiếu, ti vi và màn hình tương tác.

Các thiết bị này tạo thêm điều kiện để giáo viên tổ chức bài giảng với nhiều hình thức trình bày khác nhau. Qua đó, nội dung học tập có thể được truyền tải trực quan hơn, hỗ trợ quá trình hướng dẫn và tương tác trong lớp học.

Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số- Ảnh 7.
Trường học thông minh mở rộng trải nghiệm học tập số- Ảnh 8.

Các giáo viên sử dụng kết hợp đa dạng phương tiện hỗ trợ giảng dạy tiên tiến giúp tăng tự tương tác trong lớp học

Tuy nhiên, thiết bị chỉ là một phần trong quá trình chuyển đổi số. Hiệu quả ứng dụng còn phụ thuộc vào cách giáo viên lựa chọn công cụ và tổ chức hoạt động học tập phù hợp với mục tiêu của từng tiết học.

Chuyển đổi số mở rộng cách tiếp cận giáo dục

Song song với việc đầu tư hạ tầng, giáo viên tại các trường học chủ động trau dồi kỹ năng công nghệ số, đổi mới phương pháp giảng dạy và lựa chọn hình thức ứng dụng phù hợp với từng nhóm học sinh. Khi được kết hợp với phương pháp sư phạm phù hợp, các công cụ số có thể hỗ trợ giáo viên tổ chức bài giảng linh hoạt hơn và tạo thêm cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập.

Các mô hình chuyển đổi số và trường học thông minh đang được triển khai tại nhiều trường ở khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh. Những ứng dụng được đề cập cho thấy công nghệ có thể tham gia vào nhiều khâu, từ quản lý chuyên cần, tổ chức hoạt động học tập đến hỗ trợ giảng dạy.

Để phát huy hiệu quả, quá trình triển khai cần gắn kết hạ tầng kỹ thuật với năng lực sử dụng công nghệ của giáo viên và nhu cầu học tập của học sinh. Việc lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường cũng là cơ sở để các ứng dụng số phục vụ thiết thực hơn cho hoạt động giáo dục.


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