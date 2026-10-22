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Thể thao

Khởi tranh môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X – 2026

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Môn Muay chính thức khởi tranh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026, quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 21 đơn vị. Diễn ra từ ngày 22 đến 30/10 tại TP.HCM, giải đấu là dịp để các võ sĩ tranh tài, khẳng định năng lực chuyên môn và lan tỏa những giá trị truyền thống của môn võ Muay.

Hơn 200 vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung

Sau môn bóng bàn, Muay là một trong những môn thi đấu được tổ chức trước Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026. Địa điểm thi đấu là Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Khởi tranh môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X – 2026 - Ảnh 1.
Khởi tranh môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X – 2026 - Ảnh 2.

Hơn 200 vận động viên đến từ 21 đơn vị tham gia tranh tài môn Muay tại Đại hội năm nay

Lễ khai mạc môn Muay có sự tham dự của ông Hoàng Quốc Vinh – Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức, cùng các thành viên Ban tổ chức.

Tại Đại hội năm nay, các vận động viên tranh tài ở sáu hạng cân đối kháng nam, bảy hạng cân đối kháng nữ và bốn nội dung quyền thuật. Với sự góp mặt của 21 đơn vị, các cuộc tranh tài được kỳ vọng mang đến những màn so tài hấp dẫn, đồng thời phản ánh chất lượng đào tạo và sự phát triển của phong trào Muay tại các địa phương.

Tôn vinh kỹ thuật và bản sắc truyền thống

Trong buổi sáng khai mạc, các nội dung vòng loại quyền thuật Wai Kru nam, nữ và Mai Muay đã mở màn cho tám ngày tranh tài. Đây là những nội dung đề cao kỹ thuật, sự chính xác, khả năng kiểm soát động tác và phong thái biểu diễn của võ sĩ.

Khởi tranh môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X – 2026 - Ảnh 3.
Khởi tranh môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần X – 2026 - Ảnh 4.

Các võ sĩ tranh tài ở nội dung quyền thuật tại môn Muay, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026

Trên sàn đấu, các vận động viên thể hiện những động tác nghi thức đặc trưng, mang đậm bản sắc truyền thống của môn võ. Không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực và kỹ năng chuyên môn, phần thi còn thể hiện sự tập trung, tính kỷ luật và lòng tôn kính đối với bộ môn.

Ở các nội dung quyền thuật, tám võ sĩ có điểm số cao nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết xếp hạng. Cuộc cạnh tranh vì vậy không chỉ nằm ở độ khó của các động tác mà còn ở khả năng thực hiện chính xác, liền mạch và thể hiện đúng tinh thần của bài quyền.

Đồng hành cùng Đại hội

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh là đơn vị truyền thông chính thức, tham gia sản xuất và truyền hình trực tiếp môn Muay cùng các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026. Hoạt động này góp phần cập nhật diễn biến thi đấu, đưa hình ảnh các vận động viên đến gần hơn với khán giả và lan tỏa không khí thể thao trên cả nước.

Trong những ngày tới, các võ sĩ sẽ tiếp tục tranh tài ở những nội dung còn lại, hướng đến các trận chung kết và mục tiêu giành thành tích cao nhất tại Đại hội.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/ZrWutGktP_c?si=wR9RdJBL8BR1Txji

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