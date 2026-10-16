Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trở lại TP. Hồ Chí Minh

Sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TP. Hồ Chí Minh với vai trò địa phương đăng cai chính. Trước ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuyên môn và truyền thông đang được đẩy nhanh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 dự kiến quy tụ 36 đoàn tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu, trong đó Võ thuật tổng hợp (MMA) là môn mới được bổ sung

Đại hội Thể thao toàn quốc có 48 môn

Theo thông tin đăng ngày 15/10 trên cổng thông tin chính thức, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 21/11, lễ bế mạc ngày 12/12. Bên cạnh TP. Hồ Chí Minh, các địa điểm thi đấu còn được bố trí tại TP. Đồng Nai, tỉnh Đồng Tháp và TP. Hà Nội

Đại hội có 36 đoàn tham dự, gồm 34 tỉnh, thành phố cùng hai đoàn Công an và Quân đội. Khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và 2.000 trọng tài dự kiến góp mặt. Các cuộc tranh tài được bố trí ở 31 địa điểm thuộc TP. Hồ Chí Minh và ba địa điểm tại các tỉnh, thành phối hợp; lượng khách mời, cổ động viên và du khách ước khoảng 200.000 lượt.

Đáng chú ý, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X bổ sung môn Võ thuật tổng hợp (MMA) vào chương trình thi đấu, nâng tổng số từ 47 lên 48 môn. Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, MMA có 10 nội dung thi đấu, chia thành hai nhóm MMA truyền thống và MMA hiện đại. Các cuộc tranh tài dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 7/12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Với 48 môn và 973 nội dung thi đấu, chương trình bao gồm những môn thuộc hệ thống Olympic, ASIAD, SEA Games và thể thao dân tộc. Không chỉ là dịp cạnh tranh thành tích, Đại hội Thể thao toàn quốc còn giúp đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên của các địa phương sau chu kỳ bốn năm, đồng thời phát hiện lực lượng kế cận hướng tới SEA Games 2027, Olympic 2028 và ASIAD 2030.

Theo điều lệ từng môn, điền kinh trong sân thi đấu tại sân Thống Nhất, còn môn bơi tổ chức ở Câu lạc bộ Bơi Lặn Phú Thọ. Một số nội dung đã diễn ra trước thời điểm khai mạc chính thức, trong đó có marathon thuộc môn điền kinh và môn bóng bàn. Các môn còn lại tiếp tục được hoàn thiện kế hoạch tổ chức, điều lệ và lịch thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc tăng tốc

Bước vào tháng 10, Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc tập trung rà soát điều lệ, nhân sự, điều kiện y tế và kinh phí. Tại cuộc họp ngày 12/10, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam yêu cầu các bộ môn sớm hoàn thiện lịch thi đấu, hồ sơ vận động viên, bộ máy trọng tài và phương án trang thiết bị, nhất là với bắn súng, đua thuyền.

TP. Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh một số địa điểm thi đấu theo điều kiện thực tế. Cầu lông chuyển sang Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương; bóng rổ sang Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng; thể dục dụng cụ chuyển đến Nhà thi đấu Phú Thọ. Lịch thi đấu bóng chuyền trong nhà được điều chỉnh sang ngày 27/11-11/12. Những thay đổi này đòi hỏi các đoàn cập nhật kế hoạch di chuyển, lưu trú và tập luyện.

Song song đó, công tác điều hành số, quản lý kết quả và truyền thông được đẩy mạnh. Hoạt động tuyên truyền trực quan dự kiến triển khai trên các tuyến đường và tại địa điểm thi đấu; cổng thông tin chính thức sẽ cung cấp lịch thi đấu và bảng tổng sắp huy chương. Trung tâm báo chí dự kiến hoạt động từ ngày 14/11 đến 12/12 tại Đài Phát thanh và Truyền hình - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X trở lại TP. Hồ Chí Minh sau hai thập kỷ, đặt ra yêu cầu bảo đảm công bằng, an toàn và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất. Ban Tổ chức đã ban hành quy định phòng, chống doping, đồng thời chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa, gắn sự kiện với quảng bá hình ảnh Thành phố.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về bộ nhận diện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, bao gồm biểu trưng và linh vật của Đại hội, tại: https://dhx.tdtt.gov.vn/news/bo-nhan-dien-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-x-2026