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Thể thao

Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

BAN THỂ DỤC THẺ THAO
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(HTV) - Nhà thi đấu phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Trong khi đó, đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh tích cực tập luyện, hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương trên sân nhà.

Nhà thi đấu Đông Hòa hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc

Nhà thi đấu Đông Hòa đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đón các cuộc tranh tài môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Mới đây, đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị tại địa điểm đăng cai.

Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.
Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.

Các hạng mục như sàn đấu, trang thiết bị chuyên môn, hệ thống âm thanh, ánh sáng và công tác hậu cần đang được khẩn trương hoàn thiện

Nhà thi đấu có diện tích mặt sàn khoảng 1.700 m², sức chứa hơn 1.000 khán giả cùng các phòng chức năng phục vụ thi đấu.

Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 3.
Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 4.

Tại Đại hội lần này, nhà thi đấu sẽ tổ chức ba môn Muay, bóng ném và cử tạ

Sân vận động Đông Hòa đảm nhận một bảng đấu bóng đá nam.Vì vậy, chính quyền địa phương đang phối hợp với các sở, ngành để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và các điều kiện tổ chức.

Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 5.
Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 6.
Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 7.
Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 8.

Sân vận động Đông Hòa đảm nhận một bảng đấu bóng đá nam

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, cho biết địa phương đã cơ bản chuẩn bị các hạng mục phục vụ Đại hội. Công tác phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị liên quan được triển khai chặt chẽ.

Đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng tranh huy chương trên sân nhà

Song song với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đội tuyển Muay TP. Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện chuyên môn. Lực lượng hiện có 10 võ sĩ đối kháng và 3 võ sĩ biểu diễn quyền, duy trì tập luyện hai buổi mỗi ngày.

Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 9.
Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 10.

Ban huấn luyện chú trọng củng cố thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật và nâng cao phong độ cho các vận động viên

Cuộc cạnh tranh huy chương được dự báo quyết liệt khi nhiều đơn vị mạnh như Hà Nội, Quân đội, Đồng Nai, Quảng Ngãi và An Giang đều đầu tư lực lượng.

Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 11.
Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 12.
Nhà thi đấu Đông Hòa sẵn sàng tổ chức môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 13.

Theo huấn luyện viên Nguyễn Trần Duy Nhất, một số võ sĩ của TP. Hồ Chí Minh có kinh nghiệm thi đấu tại các giải thế giới, châu Á và SEA Games. Dù vậy, lực lượng trẻ ở một số hạng cân vẫn cần thêm cơ hội cọ xát để nâng cao bản lĩnh thi đấu

Với công tác tổ chức đang dần hoàn tất và đội tuyển chủ nhà tích cực chuẩn bị, môn Muay sẽ mở màn cho các cuộc tranh tài tại cụm đăng cai chính của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, góp phần tạo nên không khí thể thao sôi động tại TP. Hồ Chí Minh.

Kính mời quý khán giả xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=UMYvRA7X8Hs

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