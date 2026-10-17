TP. Hồ Chí Minh kết nối vốn đầu tư, thúc đẩy startup công nghệ

Kết nối startup công nghệ với các quỹ đầu tư

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng trong mô hình phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để các kết quả nghiên cứu thực sự tạo ra giá trị kinh tế, việc đưa sáng kiến ra khỏi phòng thí nghiệm, phát triển thành sản phẩm và tiếp cận thị trường cần có sự đồng hành của doanh nghiệp cùng nguồn vốn đầu tư phù hợp.

Trong bối cảnh đó, diễn đàn kêu gọi đầu tư cho startup công nghệ – Startup Pitchfest 2026 tạo cơ hội để các dự án giới thiệu giải pháp, tiếp nhận phản hồi chuyên môn và tìm kiếm khả năng hợp tác với nhà đầu tư.

Startup công nghệ trình bày dự án tại Diễn đàn kêu gọi đầu tư Startup Pitchfest 2026

Tại diễn đàn, 10 dự án khởi nghiệp công nghệ được tuyển chọn trình bày trước 6 quỹ đầu tư mạo hiểm. Thay vì chỉ tập trung vào phần thuyết trình, hoạt động đánh giá còn chú trọng khả năng tiếp nhận nguồn lực sau sự kiện, quyền sở hữu trí tuệ cốt lõi do Việt Nam làm chủ và mức độ sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng, xúc tiến thị trường quốc tế.

Đối với các startup, đây là cơ hội nhìn nhận rõ hơn vị thế sản phẩm, khoảng cách so với đối thủ và những yêu cầu cần đáp ứng để phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Vũ Linh - nhà sáng lập Công ty Oris Solutions, cho biết việc tham gia diễn đàn không chỉ nhằm tìm kiếm vốn mà còn để nhận góp ý về sản phẩm, thị trường và năng lực quản trị. Theo ông, những lĩnh vực chuyên sâu như pháp lý, tài chính và kế toán là các mảng đội ngũ vẫn cần sự hỗ trợ từ chuyên gia bên ngoài. Nếu có thêm sự đồng hành phù hợp, doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy nhanh tiến độ phát triển.

Làm chủ tài sản trí tuệ, mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng

Diễn giả trình bày về tài sản trí tuệ, các startup theo dõi và trao đổi tại diễn đàn

Một trong những vấn đề được đặt ra tại diễn đàn là tiêu chí để dự án khởi nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm. Ý tưởng tiềm năng là điều kiện cần, nhưng nhà đầu tư còn quan tâm đến năng lực phát triển công nghệ, khả năng thương mại hóa và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

Bà Tuyền Nguyễn - nhà sáng lập Silver Lion Enterprise Impact Singapore (SLEI), cho rằng bên cạnh chất lượng dự án, việc sở hữu tài sản trí tuệ cốt lõi có ý nghĩa quan trọng trong hành trình gọi vốn. Theo bà, Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng cần thúc đẩy quá trình chuyển dịch từ mô hình gia công, lắp ráp sang phát triển công nghệ tự chủ, làm chủ các tài sản trí tuệ cốt lõi.

Đây cũng là hướng mở ra cơ hội để startup trong nước từng bước tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên, để hiện thực hóa cơ hội này, doanh nghiệp cần phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu thực tế của thị trường, đồng thời chứng minh được năng lực công nghệ và khả năng triển khai.

Việc kết nối trực tiếp giữa startup và quỹ đầu tư vì vậy không chỉ giải quyết bài toán nguồn vốn, mà còn giúp các dự án nhận diện nhu cầu thị trường, điều chỉnh định hướng phát triển và hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với thị trường quốc tế

Đại biểu tham dự Startup Pitchfest 2026, trao đổi về kết nối đầu tư và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Theo Tiến sĩ Nguyễn Vinh Dự - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Khu Công nghệ cao, hoạt động kết nối đầu tư cần được triển khai theo hướng hai chiều. Các startup giới thiệu công nghệ, giải pháp của mình; ngược lại, quỹ đầu tư cũng đưa ra những vấn đề, nhu cầu thực tế để dự án phát triển sản phẩm sát với yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ khó khăn trong thương mại hóa kết quả ươm tạo tại các vườn ươm doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đặc biệt trong Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch được Tiến sĩ Nguyễn Vinh Dự chia sẻ tại diễn đàn, đơn vị dự kiến mở rộng hoạt động kết nối trong tuần tiếp theo, quy tụ thêm nhiều quỹ đầu tư và đưa các dự án sang Singapore giới thiệu với nhà đầu tư trong khuôn khổ tuần lễ đổi mới sáng tạo quốc tế tại đây vào cuối tháng 10/2026.

Đồng thời, Tiến sĩ Nguyễn Việt Long - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình kết nối đầu tư. Theo ông, sự quan tâm của các quỹ tạo thêm động lực để startup tập trung giải quyết những bài toán thực tế, phát triển sản phẩm gần với nhu cầu thị trường và đáp ứng các yêu cầu lớn của thành phố.

Từ kết nối nguồn vốn đến hoàn thiện công nghệ và mở rộng thị trường, Startup Pitchfest 2026 cho thấy vai trò của sự liên kết giữa cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Khi các kết quả nghiên cứu được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với nhu cầu thị trường và nguồn lực đầu tư, cơ hội thương mại hóa công nghệ sẽ được mở rộng, góp phần hình thành những động lực tăng trưởng mới cho TP. Hồ Chí Minh.